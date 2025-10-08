Tragedia a Scarlino: muore un uomo di 72 anni dopo lo scontro tra due auto e un trattore

L’incidente ieri sera sulla provinciale delle Collacchie. Intervenuti vigili del fuoco, 118 Asl Tse, Croce Rossa, Misericordia e carabinieri. Immagini di repertorio.

Scarlino: È di un uomo di 72 anni deceduto il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 19:25, lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel Comune di Scarlino.

Secondo quanto riportato dal comunicato dei vigili del fuoco di Follonica, una delle prime squadre intervenute sul posto, il sinistro ha coinvolto un trattore agricolo con rimorchio e due autovetture. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il conducente e unico occupante di una delle vetture, consegnandolo poi al personale sanitario del 118. Sull’altra auto viaggiavano una madre e la figlia, prese in carico dai soccorritori ma senza necessità di intervento tecnico per la loro estrazione.

Durante le operazioni di soccorso, il traffico è stato temporaneamente interrotto, con la presenza dei carabinieri per i rilievi e la regolazione della viabilità.

In serata, il 118 Asl Tse ha confermato che, nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo di 72 anni è deceduto.

Sul posto sono intervenute ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, l’automedica di Follonica, un’ambulanza della Croce Rossa di Follonica e le forze dell’ordine.

Un incidente drammatico che ha scosso la comunità di Scarlino e della zona delle Collacchie, dove la strada è stata riaperta solo dopo la conclusione dei rilievi.