Tradizioni popolari, il Comune cerca sette figuranti

Il prossimo 16 e 17 settembre rievocazione storica dell’assedio di Grosseto da parte di Ludovico il Bavaro



Grosseto: Il Comune, con l’Assessorato alle Tradizioni Popolari e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, in occasione dei cortei storici delle Compagnie Provinciali, lanciano una “call” alla cittadinanza attraverso la Biblioteca Comunale Chelliana per la ricerca di 7 figuranti, da utilizzare durante le sfilate che si terranno nel Centro storico cittadino nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 Settembre 2022.





“L’impegno richiesto, - si legge nella mail inviata da Biblioteche di Maremma – è per una disponibilità in orario tardo pomeridiano e serale. I figuranti necessari al corteo della città di Grosseto in tutto sono sette:

- 3 Gonfalonieri: 3 uomini (25-35 anni);

- Ludovico Il Bavaro e Consorte: 1 uomo (35-45 anni) e 1 donna (25-35 anni);

- Bino Degli Abati Del Malia e Consorte: 1 uomo (35-45 anni) e 1 donna (25-35 anni).

Questi i requisiti richiesti: “No tatuaggi in zone visibili, no doppio taglio per gli uomini. Per le dame occorrono i capelli medio-lunghi e colori naturali. No occhiali”, conclude il testo della mail.

“Per l’eventuale candidatura gli interessati potranno inviare una mail a: info@chelliana.it: con 1 foto a figura intera recente - altezza e taglia d’abito per verificare la disponibilità dei costumi - numero scarpe per verificare la disponibilità delle calzature - recapito telefonico e mail e sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti. Non è previsto compenso ma un buono per due consumazioni a testa presso un bar convenzionato. Inoltre sarà garantito il servizio di acconciatura per le due dame. Ringraziandovi per la partecipazione, sarà nostra cura contattarvi personalmente fornendovi ulteriori dettagli. Per info telefonare allo 0564 488054 – 055”, termina il messaggio mail.

(foto di repertorio)