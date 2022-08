Trading online: cresce l'attenzione per gli investimenti digitali

Il mondo degli investimenti digitali continua la sua evoluzione: l'avvento del trading online, avvenuto più di venti anni fa, è stato il punto di svolta, anche se solo negli ultimi tempi questa attività ha letteralmente spiccato il volo. La pandemia ha dato una forte accelerata a quel fenomeno che ha avvicinato migliaia e migliaia di persone ai mercati finanziari: oggi i trader in Italia sono più di otto milioni e gran parte di loro sono piccoli risparmiatori.



Il recente rapporto presentato dalla Consob in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa evidenzia i notevoli aumenti del numero degli iscritti alle piattaforme di negoziazione online. Durante il primo lockdown quasi 200.000 piccoli risparmiatori hanno deciso di diventare piccoli trader, affacciandosi per la prima volta sui mercati finanziari. Ma i numeri continuano ad aumentare ancora oggi, con un abbassamento dell'età media degli investitori ed un aumento (seppur contenuto) delle trader di sesso femminile.

La nuova passione dei piccoli risparmiatori per il trading online

Sono tantissimi i fattori che hanno portato a questo clamoroso boom del trading online tra i piccoli risparmiatori. Al di là dell'effetto-pandemia, che, come detto, ha fatto da acceleratore, uno degli aspetti fondamentali è rappresentato dai miglioramenti a livello di educazione finanziaria. Oggi la maggior parte degli aspiranti trader è più attenta alla propria preparazione, grazie anche alla possibilità di usufruire delle numerose risorse messe a disposizione dal web. Tra queste si distingue il portale Guidatradingonline.net, sito di riferimento nel trading online tra i più apprezzati dagli investitori. Infatti, questo manuale per imparare il trading è particolarmente utile agli aspiranti traders che vogliono avvicinarsi al mondo degli investimenti finanziari in autonomia e con consapevolezza.

Per troppo tempo la scarsa alfabetizzazione finanziaria ed i luoghi comuni sbagliati hanno frenato il trading online in Italia: per anni una gran parte della popolazione si è divisa tra chi pensava che il trading fosse un modo facile per fare soldi e chi pensava che il trading fosse un'enorme truffa. Punti di vista completamente sbagliati: parliamo di un'attività regolamentata e seria, che comporta un elevato livello di rischio (che i bravi trader sono in grado di gestire), ma che può regalare belle soddisfazioni!

Come avvicinarsi agli investimenti digitali in sicurezza

Ovviamente le belle soddisfazioni arrivano solo se si è adeguatamente preparati e se ci si avvicina al mondo degli investimenti digitali con il giusto approccio. Lo studio quindi è fondamentale, così come lo è l'attenzione al fattore sicurezza. Anche questo aspetto è uno dei più fattori decisivi per il recente boom del trading online in Italia: per avere la certezza di stare alla larga dalle truffe e da personaggi poco affidabili, i piccoli risparmiatori che vogliono iniziare a fare trading ormai sanno che devono rivolgersi solo a broker regolamentati.

Si tratta di intermediari che hanno ottenuto una licenza da parte di un'autorità di vigilanza europea e l'autorizzazione della Consob ad operare anche in Italia. Tra le migliori piattaforme regolamentate attualmente disponibili nel nostro paese ci sono quelle di eToro, Capital.com, FP Markets, Trade.com e IQ Option. La scelta del broker non deve mai essere lasciata al caso, ma deve essere presa con grande attenzione, tenendo conto di aspetti quali l'intuitività dell'interfaccia, il numero di asset negoziabili, i costi, i servizi e gli strumenti messi a disposizione così via.

Il ruolo dei broker nel boom del trading online

Più attenzione alla formazione ed alla sicurezza, quindi, ma non solo: alla base del notevole incremento dei nuovi trader registrato negli ultimi anni c'è anche il grande sforzo dei broker, che hanno fatto di tutto per portare gli investimenti digitali alla portata di tutti. Lo hanno fatto sviluppando delle piattaforme di negoziazione sempre più intuitive e quindi perfette per i nuovi utenti, ma al contempo sempre più complete e ricche di strumenti per non deludere gli operatori più esperti.

Oggi queste piattaforme siano perfettamente fruibili anche da mobile tramite delle applicazioni e anche questo ha influito parecchio sulle nuove abitudini degli investitori. Lo hanno fatto anche abbassando il capitale minimo iniziale necessario per cominciare ad investire: oggi bastano davvero pochi euro per accedere ai mercati finanziari. Molti broker hanno anche predisposto all'interno dei loro siti una sezione interamente dedicata al materiale didattico, in modo da permettere ai loro iscritti di completare la loro formazione.