“Tra onde e stelle”, Matteo Bussi in concerto

Un giovane talento del pianoforte terrà un concerto di musica classica venerdì 1 agosto alle ore 21.00 al Centro Studi don Pietro Fanciulli di via Scarabelli a Porto S. Stefano Porto Santo Stefano: Presentato da Giulia Giovani, Matteo Bussi proporrà una “Serata musicale tra onde e stelle” che spazierà tra le melodie di Debussy, Chopin, Haydn e Liszt. D’altronde il repertorio di Matteo Bussi, nonostante i suoi 18 anni, è davvero ampio essendosi formato al Conservatorio “Boccherini” di Lucca dove è stato ammesso con il massimo dei voti. Tanti i premi già vinti sia in ambito nazionale che internazionale e lo scorso anno ha avuto l’onore di partecipare al 14° International Piano Masterclass di Katowice, in Polonia. Esperienze che lo hanno formato dal punto di vista della tecnica a cui Matteo abbina una sensibilità interpretativa che lo colloca tra i più interessanti musicisti del nostro tempo con ampi margini di crescita.

