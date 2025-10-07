"Tra le carte e le note di Pietro Leopoldo": nuova mostra a Riparbella

Riparbella: L’esposizione – realizzata con il contributo della Regione Toscana attraverso il bando dedicato alle celebrazioni dei 260° dall’insediamento del Granduca Leopoldo di Toscana – comprenderà una serie di documenti storici, tra cui delibere comunali e materiali provenienti dall’Archivio di Stato di Pisa. La mostra – allestita nella Sala dell’Archivio storico e organizzata da Microstoria – sarà aperta al pubblico fino al 6 novembre, periodo durante il quale verranno organizzate anche le visite guidate.

Inaugurazione venerdì 17 ottobre alle ore 16, alla presenza della dr.ssa Barbara Rossi, responsabile dell’Archivio Storico del Comune di Bibbona, e del sindaco di Riparbella Salvatore Neri.

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12, martedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13, domenica dalle 16 alle 18.30.

Il progetto prevede anche tre incontri alla scuola elementare di Riparbella nei quali sarà studiato il processo di trasformazione dello stemma della Regione Toscana nel corso degli anni, approfondimento che culminerà ina una riproduzione artistica realizzata dagli studenti stessi, accompagnati nel percorso da un esperto in arti grafiche.

Nel corso del Festival La Collina delle Fiabe 2025, nel mese di settembre, si sono inoltre già svolte due tappe del progetto: il concerto dedicato al tema del viaggio nella musica della corte granducale di Toscana e lo spettacolo di burattini incentrato sulle novelle toscane ambientate, appunto, nel periodo storico del Granducato di Pietro Leopoldo.