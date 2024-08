“Tra i rami dell’arte”, aperture serali della chiesa di Santa Maria in Castello, di palazzo Bruschi

Tarquinia: Per le sere della rassegna “Tra i rami dell’arte”, in programma dal 9 all’11 agosto a Tarquinia, apriranno al pubblico la chiesa di Santa Maria in Castello, palazzo Bruschi e il laboratorio dello scultore Patrizio Zanazzo. “Quest’anno abbracciamo idealmente tutto il centro storico con la formula “Tra i rami dell’arte in città”, con l’obiettivo di creare un itinerario culturale che possa toccare in futuro i principali punti d’interesse di Tarquinia – afferma il presidente della Pro loco Tarquinia Primo Andreini -. Edizione dopo edizione, la manifestazione è cresciuta in termini di qualità artistica e presenze. Ringraziamo il Comune di Tarquinia per il sostegno e il patrocinio e i volontari dell’Anteas per l’apertura di palazzo Bruschi”.



Meraviglioso gioiello romanico, la chiesa di Santa Maria in Castello presenta al suo interno tre navate sostenute e divise tra loro da una serie di semi colonne ornate da fasce e capitelli in nenfro. Il pavimento si compone di eleganti mosaici di stile cosmatesco dei quali oggi rimangono alcune notevoli tracce. Nella navata a destra si trova uno splendido fonte battesimale a pianta ottagonale del tipo ad immersione. L’apertura, dalle 21 alle 24, è resa possibile dall’Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. La visita dello studio di Zanazzo, che si trova in via della Ripa, lungo una delle strade che porta al parco “Felice De Sanctis”, porterà le persone a conoscere uno degli storici artisti locali famoso per la poliedricità della sua produzione artistica, eclettica e caratterizzata dall’uso di differenti materiali.

Ad arricchire la proposta culturale de “Tra i rami dell’arte”, l’inaugurazione a palazzo Bruschi, in via Umberto I, il 9 agosto, alle 17,30, della prestigiosa mostra “Buttarsi nel silenzio. La passeggiata nei Giardini di Alessio Paternesi continua”. L’esposizione, che ha il sostegno della Società Tarquiniense di Arte e Storia, di Piani degli Alpaca e di Magrini Assicurazioni, sarà visitabile fino al 31 agosto, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30 (ingresso libero). “Tra i rami dell’arte” è organizzata dalla Pro Loco Tarquinia con la proprietà del parco “Felice De Sanctis” e con il patrocinio e il contributo del Comune di Tarquinia. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro, fino a 14 anni gratuito, acquistabile sul posto. La rassegna è aperta dalle 19 alle 24. Per seguire gli aggiornamenti è possibile visitare la pagina Facebook.