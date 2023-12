Tra fine e inizio anno ancora tante iniziative con la Diocesi di Grosseto

Grosseto: Due iniziative tra la fine e l’inizio del nuovo anno.



Domenica 31 dicembre la comunità monastica di Siloe offre l’occasione per un saluto in preghiera dell’anno che si chiude e dell’anno che inizia. Dalle 22.30 una veglia di preghiera guidata dai monaci, con adorazione eucaristica e la celebrazione dell’Ufficio di Maria Ss. Madre di Dio, così da attendere la mezzanotte.

Il 1 gennaio la corale diocesana Gaudete, diretta da Luca Bernazzani, responsabile musica sacra dell’ufficio liturgico diocesano, offrirà un concerto di musiche sacre legate al mistero dell’incarnazione, per salutare il nuovo anno appena iniziato. L’appuntamento è alle 18.15 presso la chiesa parrocchiale del Cottolengo, in via Scansanese, a Grosseto.