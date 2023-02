Tra conferme e ritorni, svelata la nuova stagione dello Yacht club Isole di Toscana

Scarlino: Lo Yacht Club Isole di Toscana si appresta ad affrontare una nuova intensa stagione velica: da aprile ad ottobre numerosi saranno gli eventi che vedranno sfidarsi nelle acque della Maremma Toscana diverse classi di imbarcazioni monotipo, tra le più prestigiose al mondo e non solo.



L’anno agonistico dello Yacht Club prenderà avvio dal 14 al 16 aprile con un fine settimana dedicato alla classe regina tra gli Swan One Design: i ClubSwan 50, che disputeranno il loro Scarlino Warm Up. Circa dieci equipaggi testeranno le loro capacità tecniche nel golfo, di fronte alla Marina di Scarlino, per prepararsi al circuito The Nations League 2023, che li porterà di nuovo nel porto scarlinese a fine stagione.

Il calendario proseguirà con un ritorno tanto atteso: per la quarta volta la Marina di Scarlino ospiterà i TP52 con la 52 Super Series Scarlino Sailing Week dal 29 maggio al 3 giugno. Dieci le imbarcazioni che si daranno battaglia nelle acque del golfo, capeggiate dalla statunitense Quantum Racing, campione 2022.

Nel periodo estivo lo Yacht Club Isole di Toscana si dedicherà all’organizzazione di attività di avviamento alla vela dedicate ai giovani del territorio e ai turisti.

Il golfo sarà di nuovo sotto i riflettori a settembre, con una doppietta di campionati mondiali. La regina delle classi, la Star, sarà infatti protagonista dal 17 al 24 settembre per il campionato del mondo; ma il grand finale della ricca stagione agonistica avrà luogo dopo poco più di un paio di settimane, quando sarà la volta del campionato del mondo degli Swan One Design, con oltre trenta imbarcazioni in regata, divise tra le quattro classi monotipo di casa Swan: ClubSwan 50, Swan 45, ClubSwan 42, ClubSwan 36. Questo evento sarà affiancato dalla prima edizione della Swan Med Regatta - Tuscany Challenge, con regate costiere tra le isole dell'Arcipelago Toscano a cui potranno partecipare Swan di diversi modelli.





Questo il calendario completo:

CLUBSWAN 50 SCARLINO WARM UP

Dal 14 al 16 aprile

52 SUPER SERIES SCARLINO SAILING WEEK



Dal 29 maggio al 03 giugno

STAR WORLDS



Dal 17 al 24 settembre

SWAN OD WORLDS & SWAN MED REGATTA



Dal 10 al 14 ottobre





(Photo Credits: Yacht Club Isole di Toscana, ClubSwan Racing Studio Borlenghi)