Tpl, AT: variazioni zona Massa Marittima e sulla tratta tra Porto Ercole-Orbetello 26 gennaio 2023

Servizi extraurbani, modifiche in vigore da lunedì 30 gennaio

Grosseto: Da lunedì 30 gennaio 2023 saranno in vigore alcune modifiche a servizi extraurbani sul territorio della provincia di Grosseto. Area Massa Marittima Alcune corse della linea 59F subiranno alcune modifiche negli orari di partenza: la corsa feriale delle ore 7.10 da Massa Marittima a Prata sarà posticipata alle ore 7.30; la corsa feriale delle ore 7.36 da Prata a Rosia sarà posticipata alle ore 7.56; la corsa feriale delle ore 8.31 da Rosia a Siena sarà posticipata alle ore 8.41. Inoltre, alcune corse della linea 36F subiranno alcune variazioni: la corsa feriale escluso sabato delle ore 5.55 da Massa Marittima a Monterotondo Marittimo sarà anticipata alle ore 5.50; la corsa feriale escluso sabato delle ore 6.30 da Monterotondo Marittimo a Massa Marittima sarà anticipata alle ore 6.25. Area Argentario Alcune corse della linea 0o2 subiranno alcune variazioni: la corsa feriale delle ore 11.53 da Orbetello Fs a Porto Ercole sarà posticipata alle ore 12.02; la corsa feriale delle ore 12.15 da Porto Ercole a Orbetello Fs sarà posticipata alle ore 12.21; la corsa feriale delle ore 15.55 da Orbetello Fs a Porto Ercole sarà posticipata alle ore 16.05; la corsa feriale delle ore 16.15 da Porto Ercole a Orbetello Fs sarà posticipata alle ore 16.25; la corsa feriale delle ore 18.00 da Orbetello Fs a Porto Ercole sarà posticipata alle ore 18.05; la corsa feriale delle ore 18.20 da Porto Ercole a Orbetello sarà posticipata alle ore 18.25. Queste corse saranno posticipate per consentire la coincidenza con l'arrivo dei treni provenienti da Roma. Seguici





