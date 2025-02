TourismA 2025, presentato l’XI il Salone dell’archeologia e del turismo culturale

Firenze: tourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale organizzato da Archeologia Viva (Giunti editore), si appresta ad aprire l’edizione numero XI, i prossimi 21 e 23 febbraio al Palazzo dei congressi di Firenze. Un programma fitto di eventi, iniziative ed ospiti illustri. Tre giorni, ad ingresso gratuito, tra stand, degustazioni, film, mostre, laboratori didattici, realtà virtuali, tavole rotonde, presentazioni libri. Al centro di questa edizione il turismo sostenibile e le politiche culturali, la comunicazione archeologica, le scoperte che fanno la storia. Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

“Una manifestazione di grandissimo prestigio – ha detto il presidente Eugenio Giani - che riesce ad avvicinare un numero sempre più grande di persone, soprattutto giovani, all’archeologia e al turismo ad essa legato. Ringrazio Piero Pruneti per la dedizione e per la capacità di saper organizzare un evento che, anno dopo anno, riesce a riservare sorprese sempre più incredibili. Quest’anno ad esempio ampio spazio sarà dedicato il ritrovamento dell’Ercole a Montaione, ma anche alla ricostruzione della tomba di Nefertari. E come al solito spazio a tanti personaggi e studiosi in grado di suscitare interesse e curiosità”.

“Un appuntamento importante – ha aggiunto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras -che si rinnova e che diventa l'occasione per presentare una proposta legata al turismo, di offrire il nostro punto di vista: lo abbiamo già fatto in passato parlando del turismo legato agli etruschi, con un progetto che di anno in anno si aggiorna, e lo faremo quest'anno con il turismo legato ai luoghi UNESCO, che già ha caratterizzato la presenza toscana alla Bit. Abbiamo voluto organizzare anche un momento di riflessione, coinvolgendo colleghi assessori di altre regioni, su un'idea che si estende oltre la Toscana diffusa per arrivare all'Italia diffusa. Ovvero, puntare sulla ricchezza nazionale di giacimenti culturali importanti e legarla al tema della gestione dei flussi turistici attraverso il rapporto con i territori; concentrandosi sui contenuti, offrendo la capacità di conoscere e disporre nel modo migliore dei luoghi, evitando crisi di rigetto come è accaduto e sta accadendo in tante realtà. È un elemento chiave sul quale stiamo lavorando con grande impegno perché riguarda il futuro delle nostre comunità”.

Toscana Promozione Turistica partecipa al Salone organizzando tre incontri. Due il primo giorno, il 21 febbraio: alla ore 9 in Sala Verde ‘Toscana Terra Etrusca’, con la partecipazione tra gli altri del presidente Eugenio Giani, dell’assessore a economia e turismo Leonardo Marras e del direttore di Archeologia Viva e tourismA Piero Pruneti, e alle ore 11, sempre in Sala Verde, con ‘Toscana Patrimonio dell’umanità’, con la presentazione di tre prodotti editoriali già illustrati pochi giorni fa alla Bit a Milano: la guida Unesco diffuso di Lonely Planet Italia, l’Annuario GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica) declinato quest’anno sui siti Unesco toscani e la pubblicazione Toscana, patrimonio dell’umanità di Giorgio Mondadori. Infine, sabato 22 febbraio, ‘Italia Diffusa’, una riflessione sull’importanza turistica delle piccole e medie città a partire dal caso Toscana, alla quale partecipano il presidente Giani e l’assessore Marras.