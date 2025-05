Ambiente "Totta" torna in mare. Liberazione di un esemplare di Caretta caretta 15 maggio 2025

Marina di Grosseto: L’associazione tartAmare aps, che gestisce, in convenzione con il Comune di Grosseto, il Centro Recupero Tartarughe Marine a Marina di Grosseto, comunica la reimmissione in natura di un giovane esemplare di Caretta caretta rinvenuto in difficoltà e curato presso la propria struttura. La liberazione della tartaruga, chiamata Totta, avverrà sabato 24 maggio alle 11.00 presso lo stabilimento "La Capannuccia", Tombolo di Feniglia, Orbetello. L'evento sarà caratterizzato da un momento di sensibilizzazione, durante il quale avranno luogo dei laboratori incentrati sulla spiegazione delle minacce che interessano le tartarughe marine e sulla narrazione delle fasi riproduttive. Successivamente Totta verrà liberata. L’evento pubblico sarà coordinato insieme al Comune di Orbetello.

