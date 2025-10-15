Tosini (Pd) ringrazia elettrici ed elettori: “Una campagna intensa e umanamente ricca"

"Continuerò a lavorare per la mia terra, perché la politica non finisce con una votazione”.

Grosseto: «Grazie». È la prima parola che Lucia Tosini, candidata del Partito Democratico alle regionali toscane, rivolge alla comunità che l’ha sostenuta in questa campagna elettorale. Un ringraziamento sentito, che parte da lontano e arriva dritto al cuore della Maremma, terra che Tosini ha rappresentato con passione e autenticità in queste settimane di confronto politico.

«Grazie alla Toscana che con convinzione ha confermato Eugenio Giani alla guida della Regione e il Pd come primo partito della coalizione – sottolinea Tosini –. Grazie a Elly Schlein e alla sua determinazione sulla strada del rinnovamento. È una grande e importante vittoria che premia quanto stiamo facendo e ci incoraggia ad andare avanti su questa strada per battere le destre».

Un pensiero speciale va «alle donne e agli uomini della Maremma che hanno scelto la nostra lista: complimenti a Leonardo Marras, eletto in consiglio, e a Lidia Bai e Alessio Scheggi per il grande lavoro fatto. Siamo una bella squadra». Ma il ringraziamento più profondo è per i 2.768 elettori ed elettrici che hanno scritto il suo nome sulla scheda: «Soprattutto alle donne, che ho sentito vicine e partecipi di questo impegno».

La candidata parla di «una campagna elettorale intensissima, troppo breve per raggiungere tutte e tutti, ma entusiasmante: trenta giorni vissuti freneticamente, senza mai abbandonare la mattina il mio lavoro a scuola». Un impegno, quello di Tosini, che ha unito esperienza e spontaneità: «Credo che la mia autenticità si sia specchiata nella spontaneità di chi mi ha dato fiducia. Il fattore umano e l’impegno hanno compensato un curriculum politico meno importante degli altri candidati».

Non mancano i ringraziamenti a chi l’ha sostenuta sul territorio: «Grazie per la fiducia a Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, e a Daniele Rossi, sindaco di Seggiano, e a chi lo ha fatto in modo più discreto ma egualmente importante. Un grazie particolare al mio piccolo ma instancabile staff per la comunicazione – Luigi Benelli di Maro, Teresa Bartoli, Mario Papalini e Alessandro Militello – e alla mia famiglia, che c’è sempre».

Lucia Tosini non parla di fine, ma di continuità. «Siate certi che il mio impegno non verrà meno – afferma –. Continuerò a lavorare per la Maremma e con la Maremma, per valorizzare le sue potenzialità e risolvere i suoi problemi. Il progetto di Toscana diffusa deve diventare sempre più realtà».

Il messaggio finale è un invito a non disperdere il cammino condiviso.

«Come diceva Nanni Moretti, non perdiamoci di vista. La politica non finisce con una votazione: continueremo insieme a costruire una Toscana più giusta, solidale e vicina ai cittadini», conclude la candidata PD.



