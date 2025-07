Dalla regione Toscana. Vento forte, allerta gialla per pomeriggio e sera di martedì 8 luglio 8 luglio 2025

Firenze: Un nuova allerta meteo per vento forte, valida dalle ore 17 alla mezzanotte di oggi, martedí 8 luglio, è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L’avviso di criticità, di codice giallo, interesserà il Casentino, il Valdarno superiore, l’area di Firenze, il Mugello e la Val di Sieve, le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdichiana, la Lunigiana, la Garfagnana, la Valle del Serchio, la Versilia, la Valtiberina, la Valle del Reno e la Romagna toscana. A causa della bassa pressione sul Mediterraneo tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi un nuovo transito di aria fredda in quota causerà instabilità nel meteo, con possibili nuove precipitazioni sparse sulle zone centro-settentrionali ed in particolare sui rilievi. Possibili anche brevi temporali sparsi, con occasionali grandinate e colpi di vento, soprattutto a ridosso delle zone appenniniche e isolati sulle altre zone centro settentrionali. Tra il tardo pomeriggio e la sera sono attese raffiche anche fino a 50-70 km/h nelle pianure prossime all'Appennino, e fino a 80-100 km/h sull’Appennino. Mare molto mosso sull’Arcipelago, sulla costa livornese, pisana, lucchese e nel basso grossetano. Da domani pressione in aumento. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



