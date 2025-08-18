Toscana: Temporali forti, allerta gialla per martedì 19 agosto

Firenze: Temporali in arrivo domani, martedì 19 agosto, nel pomeriggio. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione (costa e isole esclusi).

Oggi, lunedì, possibilità di locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio sull'Appennino, sulle zone limitrofe, sul senese e sul grossetano. Domani, temporali pomeridiani nelle zone interne. Possibili colpi di vento e isolate grandinate. La situazione presenterà un ulteriore peggioramento nella giornata di mercoledì: si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi bollettini.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo