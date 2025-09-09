Toscana tech on the road, fino al 12 settembre missione USA per 7 start up

Firenze: Si è aperta ieri, fino al 12 settembre, la terza missione di ‘Toscana tech on the road’ negli Stati Uniti. Le sette start up toscane selezionate attraverso un avviso aperto la scorsa primavera, sono ospitate a ‘Casa Toscana’, l’hub finanziato dal Consiglio regionale presso Innovit, Italian Innovation and Culture Hub, outpost strategico nella Silicon Valley, culla mondiale dell’innovazione, centro dell’ecosistema globale delle start up high tech, con una rilevantissima presenza di investitori. Un’opportunità per le realtà toscane di presentare le loro soluzioni e stringere accordi di partenariato e sviluppo internazionale.

Soddisfazione viene espressa dal presidente della Regione, per un progetto che da qualche anno permette al nostro sistema produttivo di portare al di là dell’oceano proposte tecnologiche innovative ed allo stesso tempo di confrontarsi ed entrare in contatto con realtà di primo piano della Silicon Valley.

Sottolineando come la Toscana non sia solo arte e storia, ma anche innovazione e ingegno, esprimono soddisfazione per la missione anche il presidente del consiglio regionale e l’assessore a economia e turismo. Incoraggiante la risposta delle imprese coinvolte, elemento che spinge la Toscana a continuare a portare avanti un’esperienza che è soprattutto un’occasione di confronto internazionale e di apertura verso nuovi mercati.

Nella cinque giorni dell’evento Innovit ha organizzato vari momenti di incontro nei quali le aziende potranno presentarsi ed illustrare i propri prodotti a possibili investitori e rappresentanti delle principali realtà economiche ed accademiche dell'area. La selezione era rivolta a start up e PMI innovative toscane, iscritte nell’apposita sezione del Registro imprese, che hanno sviluppato soluzioni nei domini identificati dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente S3 per il periodo 2021-2027, con priorità per intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie, che sono quelli di maggior potenzialità per l’area.