Toscana: Stanziati 2 milioni di euro in più per favorire l’accessibilità

Firenze: Due milioni di euro in più per rendere più accessibili spazi pubblici come parchi, edifici storici, siti culturali. Li ha stanziati la giunta regionale su proposta dell’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. Le risorse permetteranno di far scorrere la graduatoria del bando regionale indetto in occasione del World accessibility day.

Con i 3 milioni di risorse previste inizialmente,, infatti, erano stati finanziati, e sono attualmente in corso di realizzazione 27 progetti dei 51 presentati; grazie a questo stanziamento ulteriore sarà possibile realizzare anche i rimanenti 24.

I progetti finanziati permetteranno di intervenire sui percorsi naturalistici, per garantire il diritto alla natura come esperienza accessibile e condivisa, sulle connessioni urbane, con interventi sul miglioramento della viabilità e sull’orientamento, sugli spazi pubblici, favorendo l’accessibilità fisica, sensoriale e relazionale di piazze, parchi edifici pubblici, e infine sul patrimonio culturale, permettendo di rendere fruibile il patrimonio storico, artistico e museale.

“Noi – ha detto il presidente Giani – intendiamo come accessibili quei progetti che, oltre ad abbattere le barriere architettoniche, permettono di mettere a proprio agio persone con disabilità in ogni luogo. I progetti di questo bando avevano queste caratteristiche e quindi abbiamo ritenuto doveroso intervenire perché potessero essere tutti finanziati”.

“Grazie a questo provvedimento – ha sottolineato Serena Spinelli - aumenteranno ulteriormente gli spazi artistici, culturali, sociali che saranno a disposizione di tutti, dove le persone con disabilità potranno muoversi con libertà. L’incremento di risorse renderà ancora più capillare sul territorio la presenza di spazi di grande inclusività. Faremo così un passo in più verso un grande obiettivo: quello di far sì che ogni persona possa essere libera di partecipare il più possibile alla vita comunitaria, superando ogni possibile barriera”.

Sempre in tema di accessibilità, molto presto la giunta regionale sancirà ufficialmente la nascita del “Manifesto per una Toscana Accessibile”, nel quale sarà sintetizzato il valore dell’esperienza toscana sull’accessibilità. Il Manifesto è frutto di un lavoro corale tra tutte le parti interessate, sviluppato in occasione del World Accessibility DAY tenutosi il 15 maggio scorso a Prato.

Dopo il passaggio formale in giunta Il Manifesto verrà presentato a Vallombrosa venerdì 29 agosto (ore 15.30) alla presenza del Presidente Giani e dell’assessora Spinelli.