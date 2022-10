Toscana regione più instagrammata d'Italia

Firenze: Un piccolo grande record in ogni caso significativo. La Toscana è la regione italiana più instagrammata dell’estate 2022. Immagini scattate a Firenze, Pisa, Siena, selfie da piazzale Michelangelo o sotto alle torri di San Gimignano, dal palazzo dei Priori di Volterra, dal mare dell’Elba o dalle spiagge della Versilia alla Maremma, hanno imperversato per tutta la stagione, ma soprattutto nel mese di luglio, sul social fotografico più diffuso al mondo.



A rivelarlo è il report “Instagrammable Italia 2022” svolto dalla società Extreme, una delle principali agenzie di web e social media che ha raccolto 300 mila post pubblicati tra giugno e agosto. “Un piccolo successo che fa piacere e conferma l'attrattività internazionale della nostra bellissima terra”, afferma l’assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras. “La Toscana è prima anche tra le regioni che hanno generato più coinvolgimento e interazioni, segno che l’offerta turistica che abbiamo costruito insieme agli ambiti turistici coglie appieno le esigenze dei visitatori proponendo loro una grande varietà di esperienze da vivere in tutto il territorio”. A seguire, in questa speciale classifica, ci sono il Veneto e la Lombardia; in quella delle città più fotografate Firenze al primo posto, insieme a Roma e Napoli.