Toscana premiata per la comunicazione e formazione sul fascicolo sanitario elettronico

Il riconoscimento consegnato a Roma nell’ambito del contest organizzato da presidenza del consiglio dei ministri e ministero

Firenze: Soddisfazione da parte della Regione e dell’assessorato al diritto alla salute per il premio consegnato oggi a Roma nell’ambito del contest “Formazione e comunicazione innovativa” bandito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Ministero della salute, Agenas e ProMIS.

La Toscana sale sul podio più alto due volte, per il lavoro svolto sul fascicolo sanitario elettronico 2.0 per quanto riguarda la comunicazione ai cittadini ma anche per la formazione degli operatori: un lavoro che ha impegnato il settore Sanità digitale e innovazione ed il settore Risorse umane e formazione della Regione oltre ad Estar, ente di supporto tecnico. “Il riconoscimento – si legge nella motivazione – celebra l’impegno nello sviluppo di soluzioni innovative e trasferibili”. L’iniziativa era stata pensata proprio per stimolare la creatività delle Regioni e delle Province autonome. Dodice le finaliste: assieme alla Toscana c’erano Liguria, Campania, Umbria. Marche, Puglia, Veneto, Sardegna, Lazio, Basilicata e le province autonome di Trento e Bolzano.



