Toscana: Oltre seimila professionisti formati sull’uso del nuovo fascicolo sanitario elettronico

Partito in Toscana il corso organizzato da Estar, ente di supporto tecnico della Regione

Firenze: Medici, infermieri, professionisti sanitari e socio-sanitari, personale amministrativo, tecnico e di accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e studenti delle scuole di specializzazione stanno studiando le potenzialità offerte dal nuovo fascicolo sanitario elettronico, uno strumento utile e flessibile capace di raccogliere on line l’intera storia clinica di un paziente.

Da poco più di un mese è partita infatti la formazione a distanza, finanziata con i fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, ed organizzata da Estar, ente di supporto tecnico della Regione tramite Formas.

“Siamo la prima regione in Italia per numero di servizi digitali attivati sul fascicolo sanitario elettronico, che è a tutti gli effetti una piattaforma integrata per migliorare la relazione tra cittadino e sistema sanitario – commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini -. Grazie alle risorse del Pnrr stiamo accompagnando l’implementazione di questo strumento con un grande investimento sulla formazione, per valorizzare i nostri professionisti e accrescere le loro competenze”.

Sono già oltre seimilaseicento i professionisti che hanno completato il percorso formativo a distanza di quattro ore. Il corso ‘on demand’ è suddiviso in otto moduli da trenta minuti ciascuno, progettati per un apprendimento rapido e diretto, differenziato per i diversi profili professionali. Oltre alla formazione a distanza è prevista la formazione in affiancamento per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e personale di accoglienza, la formazione residenziale per i facilitatori e figure apicali. Alla formazione si affiancherà una campagna di comunicazione per promuovere l’utilizzo del fascicolo. L’intero programma è costruito insieme alle aziende sanitarie e calibrato sui reali bisogni formativi.