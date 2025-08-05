Toscana. Mobilità sostenibile: fino a 50 euro al mese per incentivare l’uso della bicicletta

Destinatari del voucher: enti pubblici, aziende e istituti scolastici. Il Consiglio regionale, nella seduta di giovedì 31 luglio, ha approvato all’unanimità la mozione di Fratelli d’Italia

Firenze – Incentivare progetti di mobilità sostenibile, in particolare l’uso della bicicletta, anche attraverso voucher mensili fino a massimo 50 euro. È quanto prevede la mozione di Fratelli d’Italia approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta di giovedì 31 luglio.

Nel testo si ricorda come l’inquinamento atmosferico sia tra le principali minacce di morte prematura. Nel 2021 nell’Unione europea in Europa si sono registrati circa 307mila decessi mentre in Italia il settore dei trasporti è responsabile di circa il 25 per cento delle emissioni totali di gas serra.

Nel perseguire gli obiettivi di transizione energetica, in linea con quanto già fatto dalla Toscana in tema di promozione del ciclismo, la mozione suggerisce incentivi economici per agevolare l’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola attraverso l’erogazione di voucher calcolati in base ai chilometri percorsi e validati tramite app digitali o sistemi GPS. I contributi verrebbero preferibilmente erogati come buoni spendibili in attività commerciali, come negozi di biciclette, alimentari e abbigliamento.

Destinatari del progetto sarebbero enti pubblici, aziende private e, se possibile, istituti scolastici superiori. Si propone inoltre di integrare il progetto con la creazione di nuove piste ciclabili, l'installazione di rastrelliere sicure e lo sviluppo di stazioni di bike-sharing.

Alla Giunta viene quindi chiesto di definire una progettualità strutturale e sperimentale, cercare fondi per i contributi, promuovere campagne di comunicazione e monitorare l'efficacia del progetto per almeno 12-18 mesi. Si richiede anche di coinvolgere il circuito Vetrina Toscana e di avviare un tavolo di lavoro intersettoriale per coordinare la pianificazione delle infrastrutture.