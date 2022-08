Toscana, maltempo. Rossi (FDI): “Solidarietà a famiglie e imprese"

Firenze: "Esprimo a nome di tutto il partito Fratelli d’Italia Toscana, la vicinanza e la solidarietà alle famiglie, ai turisti e alle aziende colpiti dall’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio tantissimi territori toscani, portando lutti e devastazione.

Sono fermamente convinto, che in questi particolari momenti, occorre da parte della politica una unità d’intenti e massima collaborazione con le Istituzioni sia locali che regionali al fine di sostenere nell’’immediato i territori. L’emergenza climatica, purtroppo, non è un fatto da sottovalutare, per questo occorre la massima attenzione da parte di tutti”, afferma Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.