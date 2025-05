Toscana: La lettura in viaggio tra le colline, nel Chianti al via il Bibliobus “Tam Tam”

Dall’8 maggio una biblioteca su ruote porta la cultura tra borghi e piazze. L’iniziativa, di carattere sperimentale, nasce dalla collaborazione tra Comune di San Casciano in Val di Pesa, Regione Toscana, Unicoop Firenze, e il contributo di volontari e volontarie. A sostegno, la Fondazione Il Cuore si Scioglie lancia un crowdfunding

Firenze: Viaggiando di collina in collina, tra borghi, castelli e antiche pievi, per diffondere il valore sociale e culturale dei libri, avvicinare le persone di ogni età e ridurre le distanze tra frazioni del Comune.

La biblioteca comunale di San Casciano in Val di Pesa diventa itinerante con il “Bibliobus Tam Tam”, iniziativa sperimentale del Comune in collaborazione con Unicoop Firenze, che punta a realizzare un progetto di comunità per coinvolgere in maniera diretta e capillare, nel ruolo di volontari e volontarie del libro, cittadini e cittadine del territorio.

L’obiettivo è creare una ‘rete letteraria e culturale di prossimità’ che permetta di collegare le zone di campagna più distanti dal capoluogo, attraverso l’attivazione di un inedito servizio bibliotecario mobile, caratterizzato da un approccio ‘civico’ ed una modalità collettiva messi in campo per la prima volta in Toscana.

Il nuovo servizio della biblioteca su ruote è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa a Palazzo strozzi Sacrati a Firenze, sede della giunta regionale toscana. Gratuito e aperto a tutte e a tutti, sarà gestito da volontari e volontarie del territorio comunale, precedentemente formati dai bibliotecari Marco Rossetti e Gianna Bigi, e vedrà la collaborazione di associazioni e soggetti che hanno aderito al Patto della Lettura del Comune di San Casciano e che contribuiranno ad arricchire le tappe del Bibliobus.

L’iniziativa trae origine da Bibliocoop, il progetto avviato nel 2010 da Regione Toscana e Unicoop Firenze per favorire l'accesso alla lettura negli spazi dei punti vendita Coop, attraverso il prestito gratuito dei libri, garantito da volontari e volontarie, in collaborazione con le biblioteche comunali. Oggi i 42 punti Bibliocoop presenti nei Coop.fi sono luoghi di incontro in cui poter essere protagonisti, partecipando a numerosi eventi e attività come presentazioni di libri e visite culturali.

Da questa esperienza, Comune e Unicoop Firenze sono partiti per elaborare una soluzione più adatta a rispondere ai bisogni del territorio, le cui aree più decentrate riscontrano difficoltà nella fruizione dei servizi tradizionali offerti dalla biblioteca comunale. É nata l’idea di avviare una biblioteca su quattro ruote, per portare la cultura in viaggio e diffondere la lettura nelle piazze, nei giardini, nei luoghi della quotidianità e della socialità delle frazioni del Comune.

Il Bibliobus Tam Tam, progetto di EDA Servizi, prende il via con una prima dotazione di 150 volumi, messa a disposizione dalla biblioteca Comunale e dalla sezione Soci Coop di San Casciano. Il veicolo, allestito come una vera e propria biblioteca, da giovedì 8 maggio inizierà a muoversi tra le frazioni del territorio comunale per rendere attivi alcuni dei servizi più richiesti, come il prestito erogato direttamente ai residenti, e animerà le piazze e i borghi creando opportunità di arricchimento culturale e occasioni di aggregazione ed espressione creativa intorno alla dimensione della lettura e dei libri. Il giorno prima, mercoledì 7 maggio, si terrà la sosta di promozione davanti al negozio Coop di San Casciano per la distribuzione della mappa dei luoghi della lettura e del calendario di eventi, che proseguiranno fino al 26 giugno.

Il carnet itinerante prevede la presentazione di libri, l’organizzazione di laboratori per bambine e bambini e di letture da parte delle nonne favolose, reading teatrali e tante proposte artistiche che mirano a promuovere e valorizzare, in un’ottica di cultura diffusa, il contatto diretto tra gli abitanti delle frazioni e l’anima sociale dei libri, e ad ampliare la base dei lettori abituali avvicinando alla lettura a chi non legge e chi ha con i libri un rapporto sporadico.

L’iniziativa vede anche il sostegno della Fondazione Il Cuore si scioglie che, nell’ambito dei progetti “Pensati con il Cuore”, ha lanciato il crowdfunding Tam Tam – cultura in movimento: avviata lo scorso 28 aprile e aperta fino al 9 giugno, la campagna punta a raccogliere fondi per coprire i costi delle soste di Tam-Tam nelle frazioni del Comune di San Casciano, garantendo l’accesso gratuito ai servizi bibliotecari e culturali e a dare continuità alle iniziative anche nel periodo autunnale