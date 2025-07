Cronaca Toscana, Fs. Al via "alta concentrazione", attività di prevenzione e controllo stazioni minori e bordo treno 8 luglio 2025

partiti i controlli anche nella stazione di Pisa Centrale in un giorno monitorati 40 treni e 4166 viaggiatori Firenze: È partito da qualche giorno dalla stazione di Pisa Centrale il Presidio Territoriale Toscana di FS Security con l’attività “Alta Concentrazione” volta a garantire maggiore presenza sul territorio, contrastare l’evasione dei biglietti e salvaguardare la sicurezza di viaggiatori e operatori. Il progetto “Alta Concentrazione”, avviato da FS Security - la società del Gruppo Ferrovie dello Stato specializzata nella sicurezza - in collaborazione con le Forze dell’Ordine ed Esercito Italiano ha lo scopo di intensificare i controlli sia a bordo dei treni che nelle aree di stazione. Le attività nella stazione di Pisa Centrale, iniziate la scorsa settimana, hanno visto impegnati 10 operatori di FS Security che hanno effettuato giovedì 26 giugno controlli su 4166 viaggiatori sia in stazione che a bordo di 40 treni. L’iniziativa “Alta Concentrazione” punta a garantire una più efficiente gestione dei flussi, soprattutto nei momenti di elevata affluenza e la diminuzione di episodi legati a intemperanze dei viaggiatori, l’evasione tariffaria e l’attraversamento dei binari. L’iniziativa – partita in Toscana nella stazione di Pisa Centrale – ha lo scopo di monitorare non solo le grandi stazioni, ma anche quelle di medie e piccole dimensioni, proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di un impegno continuo per una mobilità più sicura, civile e rispettosa delle regole. Seguici



