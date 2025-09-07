Toscana. Festival Le Balze, ambiente e cultura nel cuore del Valdarno

Firenze: Seconda giornata di eventi per la prima edizione del Festival Le Balze del Valdarno, rassegna che unisce cultura, enogastronomia e musica in uno dei contesti naturali e culturali più affascinanti della Toscana. Oggi appuntamento a Terranuova Bracciolini con il convegno “Le Balze del Valdarno. Percorsi di tutela e valorizzazione”.

Al centro dell’incontro temi ambientali, paesaggistici e turistici con interventi del geologo Marcello Brugioni, Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana e Antonio Natali, dal 2006 al 2015 direttore della Galleria degli Uffizi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Castelfranco - Piandiscò e Terranuova Bracciolini, con il sostegno della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, di Visit Valdarno e della Fondazione dei Geologi della Toscana.

Questa sera le Balze saranno illuminate per creare una cornice scenografica speciale al concerto gratuito dell’OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo, in programma alle 21.15.

A seguire la voce di Gianni Bruschi e la partecipazione di Paolo Vaccari e Lorenzo Rossi nel loro spettacolo “Concerto Italiano”, con esecuzioni che spaziano dall’opera al jazz, fino ai grandi cantautori.

Un evento, sottolinea il presidente della Regione Toscana, che racconta la storia di un intero territorio e unisce cultura, natura e comunità, valorizzando uno dei luoghi più evocativi della Toscana Diffusa.



