Toscana diffusa, il 20 ottobre apre il bando a sostegno degli esercizi di vicinato

Firenze: Un contributo di 3 mila euro per sostenere gli esercizi di vicinato con lo scopo di contrastare abbandono e desertificazione commerciale nei comuni della Toscana diffusa. Il bando, che prevede una dotazione finanziaria di 500 mila euro, aprirà il prossimo 20 ottobre e resterà aperto fino ad esaurimento risorse.

Come più volte sottolineato dal presidente della Regione e dall’assessore a economia, commercio e turismo, questi esercizi non sono solo punti commerciali, ma presidi di socialità, di relazione e di identità per le comunità. Sostenere il commercio di vicinato significa investire sulla qualità della vita, sulla coesione sociale e sulla vitalità della Toscana diffusa. Vogliamo che i nostri centri storici e i nostri borghi mantengano la loro vivacità.

Il bando oltre a indicare i requisiti per partecipare, precisa in un allegato quali sono i Comuni della Toscana diffusa e individua (attraverso una nota metodologica di Irpet) un indicatore per misurare il rischio di desertificazione commerciale dei diversi territori regionali, considerato come criterio per la formazione della graduatoria.

Destinatari sono le micro imprese esercenti commercio al dettaglio in locali con superficie non superiore ai 300 mq nei comuni della Toscana diffusa e le persone fisiche che vogliono avviare una nuova attività di esercizio di vicinato o rilevarne una esistente, localizzata nei territori ammissibili. Tra queste, avranno precedenza nell’attribuzione delle risorse quelle qualificabili come ‘empori polifunzionali’, in grado cioè di offrire ai cittadini servizi ulteriori oltre alla vendita al dettaglio.



