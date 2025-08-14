Toscana. Contributi alle imprese, nuove linee guida per i bandi

Firenze: Completata in Regione la nuova versione delle ‘linee guida’ per la struttura ‘Bando-Tipo’ per l’accesso delle imprese ai contributi pubblici, nel segno della maggiore semplificazione e in aggiornamento con norme e prassi virtuose.

“Le modifiche hanno l'obiettivo di garantire che le risorse pubbliche destinate alle imprese siano gestite in modo chiaro ed efficace”, dichiarano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo, Leonardo Marras. “Abbiamo voluto semplificare le procedure, migliorare la trasparenza e rendere più accessibili i contenuti, riducendo drasticamente i tempi di istruttoria per dare una risposta rapida alle imprese che presentano i loro progetti. È un passo importante verso un sistema più snello e affidabile, per un sostegno alle imprese più rapido e mirato”.

L’intervento si è concentrato su semplificazione di contenuti e procedure; trasparenza e chiarezza espositiva; adeguamento alla normativa nazionale e regionale e raffronto con linee guida analoghe adottate a livello ministeriale e da altre Regioni, per individuare prassi efficaci e soluzioni condivise.

L’attività svolta è funzionale alla redazione di un nuovo modello di Bando-tipo. In futuro si procederà anche a un atto riferito alla disciplina dei controlli (distinti in controlli formali e controlli sostanziali).