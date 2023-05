Toscana Artigiana: online il sito dedicato ad uno dei settori simbolo della regione

Firenze: Toscana Artigiana è il nuovo spazio virtuale di Regione Toscana, realizzato da Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, dedicato alla storia e alle curiosità dell’artigianato, settore che rappresenta tradizione e futuro dell’economia toscana.



“Abbiamo accolto con favore l’idea di questo spazio digitale dedicato all’artigianato quando ci è stata proposta – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –. Lo ritengo un buon strumento sia per migliorare la conoscenza di un settore così caratterizzante ed importante per l’economia toscana, che per promuoverlo, perché sempre di più la voglia di scoprire da vicino come si producono le eccellenze artigianali è individuata come motivazione di viaggio.”

Il sito, che ad oggi si compone di due sezioni, una dedicata alla pelletteria ed una all’oreficeria, è consultabile sia in italiano che in inglese all’indirizzo www.toscanaartigiana.it.

“Ringrazio le agenzie per l’impegno con cui hanno portato avanti il progetto – prosegue l’assessore. L’ideale sarebbe implementarlo con le altre artigianie che fanno grande la Toscana nel mondo, così da offrire agli utenti una vetrina completa del nostro artigianato di qualità”. Il claim “Toscana Artigiana. Un viaggio nel viaggio”, riprende quello utilizzato per Vetrina Toscana così da rappresentare un legame profondo tra i due progetti che narrano le eccellenze regionali. Ogni sezione si compone di diversi elementi multimediali, un breve video iniziale racconta con immagini, parole e suoni l’essenza del saper fare declinato in ciascuna delle due artigianie poi dettagliato con grafiche, foto e testi che raccolgono storia, informazioni e curiosità.

Nel frattempo prosegue il lavoro di Toscana Promozione turistica per una più ampia valorizzazione dell’artigianato artistico in chiave turistica che punta a raccogliere le migliori esperienze regionali.