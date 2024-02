Cultura Torre Alfina Festival (TAFF): Esordio Internazionale con 25.000 € di Premio 18 febbraio 2024

Acquapendente: L’Associazione Giovanile William vincitrice di un contributo della Regione Lazio supportata da Miami No Face Production ha presentato ufficialmente la prima Edizione del Torre Alfina Festival (TAFF) che si svolgerà Sabato 14 e Domenica 15 Giugno 2024. La Società partner evento offrirà come premio per il miglior filma la produzione di un nuovo progetto per un valore di 25.000 €. Sarà un festival internazionale di cortometraggi con una proiezione pubblica ed una serata di premiazione. Il suo obiettivo è quello di diventare un incontro annuale che valorizzi il lavori dei registi nazionali ed internazionali con uno sguardo rivolto alla difesa ed alla promozione della qualità artistica. Le Sezioni cortometraggi italiani, cortometraggi internazionali concorreranno ai seguenti premi: 1) Miglior film e miglior regia (Torre d’Oro); 2) Migliore attrice; 3) Miglior attore; 4) Miglior sceneggiatura originale; 5) Miglior direzione della fotografia; 6) Miglior montaggio; 7) Miglior film Under 35; 8) Cinema d’autrice – Le donne nel cinema; 9) Premio del pubblico. Scadenza anticipata Giovedì 29 Febbraio. Scadenza regolare Mercoledì 15 Maggio. Seguici



