Torniella ospita la presentazione del libro “Il bimbo di Fatini”

Torniella: Venerdi 18 agosto alle ore 21,30 in Piazza del Castello a Torniella, presentazione del libro "Il bimbo di Fatini" di Marcello Pagliai che racconta uno spaccato di vita contadina del ventesimo secolo.



Intervengono Emiliano Rabazzi assessore alla cultura Comune di Roccastrada, Marcello Pagliai autore, Cesare Moroni editore, modera il giornalista Carlo Vellutini.

“Il bimbo di Fatini” racconta l’agricoltura di montagna che è sempre stata povera e faticosa, tanto che, attualmente, in vaste aree marginali dell'Appennino è quasi scomparsa. Eppure quel paesaggio che abbiamo ereditato è in gran parte frutto proprio di un'agricoltura eroica che nel corso dei secoli ha contribuito allo sviluppo del nostro Paese, soprattutto in periodi difficili e di ricostruzione come fu negli anni dell'immediato dopo guerra; quel paesaggio che ora, con l'abbandono, presenta forti problemi di dissesto e di perdita della sua bellezza. Risale proprio a quegli anni l'apice di attività dell'agricoltura di montagna condotta dalle famiglie di contadini e pastori, ove anche i bambini dovevano partecipare con il proprio lavoro, per fortuna, anche in modalità più umane senza togliere loro la serenità, la curiosità, la spensieratezza e la gioia tipica di quell'età. Uno di quei bambini, rievocando le sue memorie, racconta un mondo che non c'è più: l'alternarsi di quelle gesta metodiche, la descrizione e l'uso di attrezzi ormai sconosciuti, il cibo, i suoni e quell'atmosfera di un passato che fa parte della nostra storia e della nostra cultura.

“Presentiamo questo libro nella suggestiva piazza del Castello - queste le parole dell’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi - in una realtà come quella di Torniella che sicuramente si avvicina per caratteristiche a quei territori che vengono narrati sul libro ove si sottolinea l’importante legame che c’era tra le zone più montane dell’entroterra e la Maremma, generato dalla transumanza”.

“Mi piace segnalare che anche in questa occasione, come d’abitudine, ai partecipanti all'evento verrà regalata una copia del libro da parte dell’Amministrazione Comunale”.