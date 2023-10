Sport Torneo sociale al CT via Austria. Vince la coppia Francia-Capraro 1 ottobre 2023

Grosseto: Ottima riuscita del torneo sociale targato “Caseificio Grosseto”, sponsor della manifestazione, e organizzato dal CT di via Austria del presidente Marcello Quattrini, con la regia della maestra federale Sara Grechi. Tantissime le coppie che si sono sfidate nella giornata di domenica 1° ottobre nei due campi di via Austria a Grosseto.

Questi i partecipanti: Marusca Carotti, Carlo Sensi, Fabrizio Rossi, Valter Bruni, Marco Duchini, Antonella De Rubeis, Marco Boccaccini, Federico Giabbani, Cristiana Nannini, Emilio Sensi, Francesco Capannini, Manuele Bartalucci, Michela Mangani, Massimo Macchi, Eleonora Francia, Luca Caparro, Antonio Ciaralli, Vincenzo Botti, Mauro Ciani Mauro, Franco Crovetti, Blu Marziale, Andrea Balestra e Michela Spadi. Dopo un tabellone serratissimo ha vinto la coppia Eleonora Francia e Luca Caparro che si è imposta su quella formata da Francesco Capannini ed Manuele Bartalucci. Al terzo posto la coppia Marziale-Crovetti, mentre quarta è arrivata la coppia formata da Mangani-Macchi.





