Torneo Passalacqua: Venturina, partenza lanciata ma che brivido!

I detentori del trofeo superano 4-3 l'Atletico Maremma in una gara dalle due facce.

Grosseto: Il Venturina, detentore del trofeo, inizia con il piede giusto piegando l'Atletico Maremma 4-3. Una gara divisa in due parti. Prima frazione tutta dei ragazzi di mister Bardelloni, che vanno al riposo sul 3-0 segnando le reti in meno di 20'. Ripresa più equilibrata e appassionante dove l'Atletico, in una altalena ricca di speranze, accorcia le distanze, ritorna lontano, poi sfiora il pareggio con grande determinazione trovando in Antili un sicuro e valido baluardo.

Il vantaggio del Venturina scaturisce sugli sviluppi di un cross dalla destra, che Politi, sul secondo palo, traduce in gol (1-0), al minuti 11 il raddoppio di Ontani bravo a sfruttare il primo angolo (2-0), al 19', sempre su azione di corner, Bicocchi triplica (3-0). L'Atletico non appare in grado di contrastare l'avversario. La ripresa si apre (1') con il missile da fuori area di Pennacchi (1'), che batte Di Vico (3-1). L'Atletico ritrova energie e insiste. Il Venturina, formato da molti allievi, cala fisicamente. Ci pensa Toninelli al 31' a disegnare la quarta rete del Venturina, ma l'Atletico insiste. Bonucci al 42' firma il 4-2, al 43' Vincelli porta il risultato sul 4-3. Nei minuti di recupero l'Atletico compie l'ultimo sforzo senza trovare il pareggio.

La situazione del girone A: Venturina 3, Sant'Andrea 0, Castiglionese 0, Atletico Maremma 0.

Significativa la cerimonia di consegna da parte di Fabrizio Rossi di un riconoscimento a Alessandro Maiolino e Giorgio Lo Porto i capitani di Grosseto e Orbetello che nel 1975 disputarono la prima finale della coppa.

Venturina – Atletico Maremma 4-3 (3-0)

VENTURINA: Antili, Daddi (1' st Musli), Moretti, B. Massini (19' st Iacometti), Politi, Bergamaschi, L. Massini, Bicocchi (10' st Godano), F. Bicocchi, Miele (4' st Lorenzi), Ontani (10' st Toninelli). A disposizione: Pensa. Allenatore: Enrico Bardelloni.

ATLETICO MAREMMA: Di Vico, Angeli (1' st Giusti), Solimeno (39' st Ferrante), Lunghi, Talenti, Lettieri (21' st Vincelli), Cozzolino, Uccelletti (35' st Veronesi), Pennacchi, Bonucci, Tosi. A disposizione: Rossi, Lionti, Filiè, Tammaro. Allenatore: Alessio Schiano.

ARBITRO: Lorenzo Bonamici; 1° assistente Antonio Costantino, 2° assistente Miguel Cagnani.

RETI: 4' Politi, 11' Ontani, 19' F. Bicocchi; 1' st Pennacchi, 31' st Toninelli, 42' st Bonucci, 43' Vincelli.

NOTE: ammoniti Lunghi, Vincelli. Calci d'angolo 4-3. Recupero: 0' + 4'.

Foto Venturina





Foto Atletico Maremma