Torneo Nazionale "ElettroPoint & Mco "- categoria pulcini 2013

Grosseto: Si è concluso il Torneo Nazionale "ElettroPoint & Mco " a Roccastrada organizzato dalla Virtus Maremma in collaborazione con I Tornei e la Polisportiva Roccastrada.



Hanno partecipato alla manifestazione: Virtus Maremma, Monteriggioni, Atletico Cascina, Civitavecchia Calcio, Nuova Grosseto Barbanella, Castellina Scalo, GS Alberino, e Viterbo Scuola Calcio, hanno arbitrato le partite due allievi della Virtus Riccardo Brilli e Pietro Terranzani

In una bella cornice di pubblico, una bellissima giornata di sport e divertimento, lo staff Virtus si è adoperato, sotto la guida della responsabile Eleonora Orlandini, per organizzare in maniera impeccabile la manifestazione

Un plauso a tutte le persone che con la loro dedizione e impegno hanno contribuito alla riuscita del Torneo, un ringraziamento alla Società Roccastrada per il contributo e la collaborazione.