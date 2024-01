Sport Torneo di Minivolley "Trofeo Città di Grosseto". In tanti al PalAzzurri 22 gennaio 2024

Grosseto: Ieri mattina tanto Sport e divertimento al PalAzzurri per la prima edizione del 2024 del Trofeo Città di Grosseto, Torneo riservato alla Categoria S3 WHITE di minivolley che ha visto impegnate le atlete più piccole di Pallavolo Grosseto, nate nel 2016-17-18, guidate dalla SuperCoach Simona Faragli.

Oltre alle numerosissime squadre locali, hanno partecipato all’iniziativa le piccole Atlete della Virtus Maremma di Roccatederighi e del Massa Marittima Volley. Tante mini gare a tempo intervallate da una piccola colazione offerta dalla Società e alla fine, premiazione per tutte.

Tanta soddisfazione da parte della Società e dei responsabili del settore S3, Silvia Rustighi e Vito Di Giovanna per l'ottima riuscita della manifestazione, un ringraziamento poi a tutto lo staff e alle atlete più grandi che sono intervenute per arbitrare gli incontri: Ilaria Fallani, Sara D'Erasmo, Federica Fabbri e Francesca Macchi. A Febbraio per la seconda Tappa. (foto Michele D'Erasmo)

