Torneo di Burraco, alla terza edizione, a Porto Ercole di Monte Argentario

Sabato 26 luglio, a partire dalle ore 20:30, si terrà la terza edizione del Torneo di Burraco a Porto Ercole, in Piazza Provvidenza.

Porto Ercole: Questa simpatica manifestazione è promossa e organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, con il prezioso supporto dell’Associazione Diportisti di Porto Ercole, presieduta da Vincenzo Sabatini, e del progetto "Percorso Donna", guidato dalla Presidente Antonella Sabatini.

L’evento gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Monte Argentario, con il Sindaco il dottor Arturo Cerulli che da sempre sostiene questa iniziativa. La Croce Rossa desidera ringraziare di cuore tutti gli esercenti e i commercianti che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di questa manifestazione. Un ringraziamento speciale va anche al nostro Sindaco, che ha sempre preso parte con entusiasmo.

Il torneo si svolgerà in Piazza Indipendenza, nel cuore di Porto Ercole. Durante la serata, come spiega Piera Casalini, Delegata di Area Socio-Assistenziale della Croce Rossa Italiana, sarà offerto un delizioso buffet. La quota di partecipazione è di soli 12 euro a persona.

Per iscriversi, basta contattare Katia al 333 6619382 o Antonella al 347 0958233. Questa terza edizione del Torneo di Burraco ha anche uno scopo benefico: raccogliere fondi per completare il finanziamento di una moderna ambulanza che, a settembre, entrerà a far parte delle dotazioni della Croce Rossa, insieme a nuove apparecchiature elettromedicali.

Vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà!