Torneo delle Province, amichevoli di preparazione per i giovani calciatori

Grosseto: Le due amichevoli, o come si dice oggi, allenamenti congiunti, si sono disputate sull’impianto sportivo di Arcille e la prima è stata giocata mercoledì pomeriggio tra la Rappresentativa Allievi 2008 del selezionatore Pietro Magro, che ha incontrato i pari età dell’Us Grosseto guidati dal tecnico Lamberto Tognotti.

L’incontro, giocato davanti ad un buon numero di spettatori, è stato molto combattuto ed equilibrato dove i giovani calciatori hanno messo in mostra delle ottime qualità e al termine ha avuto la meglio la Rappresentativa Provinciale della Figc, grazie ad un gol realizzato da Galdi proprio all’ultimo minuto di gioco. Per dovere di cronaca la formazione del Grosseto era “orfana” di ben quattro giocatori che in questa occasione erano impegnati con la rappresentativa. Al termine il selezionatore Pietro Magro si è dichiarato moderatamente soddisfatto di come si sono comportati i suoi ragazzi e l’appuntamento ora è rimandato tra due settimane per la seconda amichevole, mentre per il Grosseto di Lamberto Tognotti è stato un buon allenamento in vista delle finali Interprovinciali del campionato di pertinenza. Rappresentativa Allievi 2008 Figc-Us Grosseto 1-0. Rappresentativa: Camerini, Semplici, Fiore, Pimpinelli, Mussio, Ciccioni, Galasso, Crociani, Artino, Vergari, Lorenzini. A disposizione, ma che sono entrati tutti nella ripresa: Ricchi, Scivola, Poscia, Leopardo, Baon, Cascioli, Galdi, Biondi, Francioli, Iambanji, Sartoni. Selezionatore: Pietro Magro. Grosseto: Niccolini L., Venturacci (Loreti), Napolitano (Di Fraia), Niccolini R., Betti, Falciani, Bigiarini, Frediani, Margiacchi (Berardone), Rossi, Melone (Gigli). Allenatore, Lamberto Tognotti. Arbitro: Riccardo Scavuzzo di Grosseto. Giovedì pomeriggio invece, sempre sull’impianto dell’Asd Nuova Arcille, si è svolta l’amichevole della Rappresentativa Giovanissimi 2010 del selezionatore Walter Trentini che ha incontrato la formazione Giovanissimi 2009 dell’InvictaSauro del tecnico Violi Shaba che partecipa al campionato Giovanissimi Regionale. La partita è stata seguita da una buona presenza di pubblico che si è anche divertito dato che l’amichevole è stata intensa e molto interessante da parte di entrambe le squadre anche se la rappresentativa del selezionatore Walter Trentini ha tenuto ampiamente il pallino del gioco e ha avuto alcune buone occasioni per passare in vantaggio, mentre l’InvictaSauro nella ripresa con un tiro dalla distanza ha colpito una traversa. Pertanto Walter Trentini al termine si è dichiarato soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e buone indicazioni sul prossimo futuro dato che oggi avevano davanti una formazione che partecipa al Campionato Regionale ed è del 2009 mentre la Rappresentativa è formata dai ragazzi del 2010. Una nota di merito anche per l’arbitro Davide Galloni che ha diretto molto bene la partita amichevole. Rappresentativa Provinciale Figc Giovanissimi 2010-InvictaSauro Regionale 0-0. Rappresentativa 1° tempo: Barberini, Fontana, Venturi, Del Rio, Alunni Biagiotti, Tosi, Stefanelli, Yzeillari, Fiorini, Mosca, Rossetti. 2° tempo: Pistolesi, Innocenti, Doga, Sabatini, Toduta, Baon, Capitani, Sciullo, Monaci, Sargentoni, Elmi. Selezionatore: Walter Trentini. InvictaSauro: Kopshti, Boccalini, Toni, Marcone, Turco, Fusini, Granci, De Chiara, Esposito, Angelini, Candido. A disposizione, ma sono entrati tutti: Cesarini, Dias, Leonini, Marku, Samperi, Santi. Allenatore: Violi Shaba. Arbitro: Davide Galloni di Grosseto. Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Agide Rossi, che è il responsabile, il vice Delegato Fabio Machetti, il segretario Claudio Pepi, i dirigenti Enrico Silli, e Manrico Lucchetti e il medico Claudio Pagliara. Il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, ringrazia le società della Nuova Arcille per la gentile ospitalità.

