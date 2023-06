Tornei Giovanili a Ribolla, ultimo atto

Roccastrada: Dopo le semifinali disputate in questa settimana ll campo ha decretato le squadre che si giocheranno le finali del XII° Torneo La Miniera a Memoria categoria under 15 e del XII° Memorial Viviano Angelucci categoria under 17 organizzati dall'Asd Ribolla in collaborazione con la Virtus Maremma.



* XII° Torneo La Miniera a Memoria nelle semifinali disputate venerdì 16, in entrambe le gare sono stati necessari la lotteria dei calci di rigore per determinare le squadre che giocheranno la finalissima.

Alle 19 si sono affrontate Venturina contro Asta 2016 , nei tempi regolamentari al gara era finità in parità 1 a 1, nei calci di rigore a visto prevalere la senese Asta 2016 con il risultato di 5 a 4.





A seguire l'altra semifinale tra il Valdorcia e la Virtus Maremma, anche questa terminata con il punteggio di 1 a 1 , con la Virtus che al termine della gara aveva riacciuffato il pareggio ma l'ha vista soccombere ai calci di rigore per 5 a 4.

* XII° Memorial Viviano Angelucci le semifinali giocate martedì 13 ha visto il Roselle superare il Manciano con il risultato di 2 a 0 , nell'altra semifinale ha visto l'Invictasauro prevalere sul Grosseto con il risultato di 2 a 1.

L'ultimo appuntamento del Memorial Viviano Angelucci giovedì 22, alle 19,00 vedrà fronteggiarsi per la finale 3/4 posto le squadre del Manciano contro il Grosseto, a seguire alle 21,00 la finalissima della manifestazione vedrà di fronte il Roselle contro l'Invictasauro

Venerdì 23 le finali del Torneo La Miniera a Memoria, vedrà impegnate nella finale per la finale di consolazione alle 19,00 Venturina contro la Virtus Maremma a seguire la finalissima che vedrà impegnate le squadre senesi dell'Asta 2016 contro il Valdorcia.

<< Siamo giunti all'epilogo delle due manifestazioni - afferma Luca Papini Responsabile della Comunicazione Asd Ribolla - che sono il "fiore all'occhiello" delle nostre società, non ci resta che attendere l'ultima sfida che vale il titolo e tutti gli sforzi profusi fino a questo momento da queste squadre.>>