Tornei Giovanili a Ribolla - Tempo di semifinali

Ribolla: Ci siamo, dopo oltre un mese di sfide e splendido calcio si è conclusa la regular season, i quarti di finale ed il tabellone delle semifinali delle manifestazioni è pronto, le formazioni qualificate si affronteranno per le semifinali in una sfida secca da dentro o fuori che non ammette errori.



- XIII° Memorial "Viviano Angelucci" categoria Under 17, la regular season ha visto nel girone "A" qualificarsi la Giovanile Amiata e il Venturina entrambe a 7 punti, la spunta come prima classificata la squadra amiatina per una migliore differenza reti; nel girone "B" hanno passato il turno il FollonicaGavorrano e la Nuova Grosseto entrambe con 6 punti, si classifica come prima classificata la squadra del golfo per l'esito favorevole nello scontro diretto.

Le semifinali della manifestazione si disputeranno martedì 4 giugno con le seguenti sfide :

ore 19,00 GiovanileAmiata - Nuova Grosseto a seguire alle 21,00 FollonicaGavorrano contro Venturina





- XIII° Torneo La Miniera a Memoria categoria Under 15, nella prima fase dei quattro gironi ha visto classificarsi nel girone A FollonicaGavorrano e MassaValpiana; nel girone B Nuova Grosseto e Giovanile Amiata; nel girone C Valdorcia e Soccer Lab; nel girone D Monteroni e Virtus Maremma.

I Quarti di finale si sono conclusi con i seguenti risultati:

FollonicaGavorrano - Pro Soccer Lab = 8 - 0

NuovaGrosseto - Virtus Maremma = 5 - 0

Valdorcia - Giovanile Amiata = 6 - 1

Monteroni - MassaValpiana = 3 - 4

I riflettori per le semifinali si accenderanno Giovedì 6 giugno con le seguenti sfide :

ore 19,00 FollonicaGavorrano - Nuova Grosseto a seguire alle 20,30 Valdorcia - MassaValpiana





«E' stata una edizione super – afferma Luca Papini responsabile della Comunicazione della Virtus Maremma - Siamo arrivati alla XIII edizione di entrambe le manifestazioni ma l’emozione è sempre la stessa. Questa è la mia prima sensazione, come ogni anno dietro le quinte c’è il lavoro di tante persone sia della Virtus che del Ribolla che si mettono a disposizione per la riuscita dei tornei.

Alle società, ai giocatori e ai dirigenti che disputeranno le semifinali auguriamo il miglior risultato sempre nel massimo rispetto degli avversari e della lealtà sportiva, alle società che sono state eliminate nella prima fase va il nostro ringraziamento per la partecipazione»