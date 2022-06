annuncio Sport Tornei Giovanili a Ribolla, pronti per la fase finale 20 giugno 2022

20 giugno 2022 217

217

Redazione Ribolla: Ci siamo, dopo un mese di sfide e splendido calcio si è chiusa la regular season ed il tabellone della fase finale delle manifestazioni è pronto, le formazioni qualificate si affronteranno per le semifinali in una sfida secca da dentro o fuori che non ammette errori.

XI° Torneo La Miniera a Memoria categoria giovanissimi: due gironi equilibrati che hanno visto tutte le squadre terminare a parità di punti, la qualificazione alle semifinali è stata condizionata dalla differenza reti che ha visto prevalere nel girone "A" Marina Calcio e Atletico Piombino, nel girone "B" ACC Livorno e InvictaSauro . XI° Memorial "Viviano Angelucci" categoria allievi: nel girone "A" ha prevalso con punteggio pieno la Virtus Maremma seconda classificate Ac Siena; nel girone "B" prima classificata la NuovaGrosseto come seconda Atletico Maremma. Le semifinali inizieranno lunedì 20 per la manifestazione La Miniera a memoria, si affronteranno alle 19 Marina Calcio contro Invicta l'altra semifinale si disputerà mercoledì 22 alle ore 20 e vedrà di fronte ACC Livorno contro Atletico Piombino. Le semifinali del Memorial Viviano Angelucci si disputeranno martedì 21, alle ore 19 Virtus Maremma contro Atletico Maremma a seguire NuovaGrosseto contro ACN Siena.

«E' stata una edizione super – afferma Luca Papini responsabile della Comunicazione Virtus Maremma -. Siamo arrivati alla XI edizione di entrambe le manifestazioni ma l’emozione è sempre la stessa. Questa è la mia prima sensazione, come ogni anno dietro le quinte c’è il lavoro di tante persone sia della Asd Ribolla che della Virtus Maremma che si mettono a disposizione per la riuscita dei tornei. Alle società, ai giocatori e ai dirigenti che disputeranno le semifinali auguriamo il miglior risultato sempre nel massimo rispetto degli avversari e della lealtà sportiva, alle società che sono state eliminate nella prima fase di qualificazione va il nostro ringraziamento per la partecipazione»

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Sport Tornei Giovanili a Ribolla, pronti per la fase finale Tornei Giovanili a Ribolla, pronti per la fase finale 2022-06-20T10:02:00+02:00 374 it Tornei Giovanili a Ribolla, pronti per la fase finale PT2M /media/images/semifinali.jpg /media/images/thumbs/x600-semifinali.jpg Maremma News