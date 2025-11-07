Tornano le serate di tango alla Fondazione "Il Sole"

Sabato 8 novembre, la tanto attesa apertura della stagione invernale di Milonghe si terrà alla Fondazione "Il Sole" di Grosseto, nella splendida sede di via Urania 40.

Grosseto: Dalle ore 21, tante "tande" di Tango, Vals e Milonga saranno accompagnate dalla musica dello stimato Tdj Greg, fino a mezzanotte, con buffet di dolcetti e bollicine e simpatici premi a sorteggio.

Per le prenotazioni: 347 9342593 (Walter del Moreno Beach, che fa ballare i milongheri ogni estate nel suo famoso stabilimento a Marina di Grosseto).

Artemare Club ricorda che la Fondazione "Il Sole", dal 2005, ha la nobile missione di garantire la qualità della vita delle persone con disabilità psichica, intellettiva e fisica non autosufficienti. Partecipando alle Milonghe nella sua sede, anche i ballerini contribuiscono con il loro cuore alle preziose attività della Fondazione.







