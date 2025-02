Tornano le flotte della Lunga Bolina, la più importante regata dell'Argentario

Monte Argentario: Artemare Club il prossimo mercoledì 19 febbraio sarà al Circolo Canottieri Aniene invitato alla conferenza stampa di presentazione della XV La Lunga Bolina – Trofeo Banca Patrimoni Sella & c., valida per il Campionato Italiano Offshore - Armatore dell’Anno insieme alla Coastal Cruise ed alla Coastal Race, che si disputeranno dal 25 al 27 aprile all’Argentario in collaborazione con lo Yacht Club Santo Stefano, la più importante regata del Promontorio con più imbarcazioni ed eventi che il comandante Daniele Busetto segue da anni raccontandola ai media. Partner dell’evento per il quarto anno consecutivo è la Banca Patrimoni Sella & C che dimostra ancora una volta l’importanza e credibilità di questa manifestazione sportiva che si svolge nel meraviglioso teatro del mare dell’Arcipelago Toscano, alla Banca si aggiunge quest’anno un altro importante partner, la CNP Assicurazioni, che ha voluto affiancare l’Aniene in questa kermesse sportiva. La regata fa parte anche del Circuito TAT-Trofeo Arcipelago Toscano, insieme alla Pasquavela, la Coppa Regina Paesi Bassi e la 151 Miglia. Inoltre, l’evento ospiterà la seconda tappa del Circuito Nazionale Este24, con la sua ormai nota Coastal Race, animata dalla classe di monotipi Este24, lo scorso anno hanno dato uno spettacolo indimenticabile regatando tutte con una vela rosa per la lotta contro la violenza alle donne davanti a Porto Santo Stefano. Il 25 aprile lo skipper briefing presso la Sala consiliare a Porto Santo Stefano al termine del quale si svolgerà un Dinner Music Party nella Piazza principale del Comune. La partenza della regata offshore è fissata per sabato 26 aprile con il percorso fisso di circa 130 miglia con partenza da Porto Santo Stefano, Isola d’Elba, Isola di Montecristo, Isola del Giglio e arrivo a Porto Santo Stefano. Il record di percorrenza è di 15h11’46” stabilito lo scorso anno da Carbonita, Neo570 di Kondylis Manolis. La Lunga Bolina è il più importante evento velico dell'Argentario da non perdere, parole di Artemare Club!