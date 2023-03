Tornano i “Thè di Toscana Oggi”

Appuntamento mercoledi 22 marzo, ore 16, presso la parrocchia Santa Famiglia (ingresso da via Portogallo). L'ing. Ludovico parlerà degli aspetti socio-sanitari della Maremma degli ultimi due secoli



Grosseto: Gli aspetti sociali e sanitari degli ultimi due secoli in Maremma saranno il tema che l’ingegnere Antonio Ludovico, introdotto da Rossano Marzocchi, giornalista collaboratore del settimanale della diocesi, svilupperà nell’incontro del Thè di Toscana Oggi che si terrà mercoledì 22 marzo alle ore 16 nelle sale parrocchiali della Santa Famiglia in via Portogallo. Il nostro concittadino, già professore all’Università di Perugia, in analogia con i suoi approfonditi studi sull’argomento, racconterà come la storia della Maremma non corrisponda alla sua immagine attuale e all’idea suggestiva di un territorio misterioso e affascinante, ma sia in realtà soprattutto una storia di sofferenza e lotta con una natura ostile che ha determinato malattie e morte. La competenza e la professionalità del relatore gli consentiranno di mettere in luce i dettagli e i dati che hanno segnato l’evoluzione degli ultimi secoli.

Dopo 3 anni di pausa per il covid, torna, dunque, l’appuntamento cultural-conviviale del settimanale della diocesi di Grosseto, rivolto in primo luogo agli abbonati, ma aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio in relazione con gli altri, approfondendo aspetti della nostra storia locale, gustando una tazza di thè accompagnata da dolcetti.

“Quest’anno i Thè, che saranno tre, saranno itineranti in altrettante parrocchie – spiegano dalla redazione diocesana del settimanale regionale - così da introdurre un elemento di novità in questo appuntamento che a Grosseto ha preso il via nel 2015. Ringraziamo, dunque, il parroco della Santa Famiglia, don Desiderio Gianfelici, e invitiamo tutti i nostri lettori a intervenire: abbiamo bisogno di stare insieme e di tornare a farlo in modo sereno”.