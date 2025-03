Tornano “i Limoni per la ricerca®” per sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza

Fino al 23 marzo nei punti vendita Carrefour in vendita i Limoni per la ricerca ® di Fondazione Umberto Veronesi ETS in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano

Grosseto: Etruria Retail continua nel suo impegno per la ricerca scientifica e scende in campo a fianco di Fondazione Umberto Veronesi ETS in occasione dell’ottava edizione de “i Limoni per la ricerca®”. Fino al 23 marzo nei punti vendita Carrefour della rete Etruria Retail aderenti potranno essere acquistati i limoni dell’azienda “Citrus l’Orto Italiano”, partner esclusivo del progetto, e da anni al fianco di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Per ogni retina venduta, 40 centesimi andranno a finanziare il lavoro di sempre più numerosi medici e ricercatori impegnati su progetti di ricerca nel campo dell’oncologia.

“Etruria Retail – dice Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail – è da sempre impegnata al fianco di progetti importanti come quello de ‘i Limoni per la ricerca®’. Un’iniziativa che finanzia il lavoro di medici e ricercatori che dedicano la loro vita alla ricerca scientifica d’eccellenza”.