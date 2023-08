Tornano i Concerti al Tramonto nel Festival Music & Wine

Grosseto: Ultimo interessante appuntamento con la grande musica del 33° Festival Internazionale Music & Wine prima di ferragosto, reso ancora più interessante sia per la location sia per la stretta connessione con il buon cibo e i grandi vini del territorio. All’interno del festival tornano infatti i “Concerti al Tramonto in Maremma” mercoledì 9 agosto alle ore 19 presso il nuovo belvedere di Campagnatico recentemente inaugurato ospitando due artisti d’eccezione molto conosciuti sia in Maremma che a livello internazionale quali il chitarrista Fabio Montomoli che il clarinettista (fra l’altro direttore artistico del festival) Giovanni Lanzini con il loro programma “Ciao, Italia!” che ha portato la più bella musica italiana in giro per il mondo. Un percorso musicale insieme raffinato e popolare che si snoda dalla Sonata Concertata di Niccolò Paganini alle canzoni napoletane più famose, dalle più belle arie di Giacomo Puccini alle variazioni sul Carnevale di Venezia in un crescendo irrefrenabile fino alla celebre tarantella La Danza di Gioachino Rossini. Accanto a loro una azienda, quale Gli Antichi Gusti di Maremma di Giulio Marconi, che oramai da tempo fa conoscere sul territorio e non solo le specialità dei prodotti gastronomici, dell’olio e del vino del nostro territorio in un connubio al vertice tra grande musica e grandi sapori. Se poi a questo connubio aggiungiamo la magnifica vista sulla maremma che si gode dal nuovissimo belvedere (nel centro del paese, proprio accanto al palazzo comunale) in un bellissimo tramonto estivo, la scena diviene veramente teatrale.

L’evento è a pagamento su prenotazione (info 3339905662 anche whatsapp) e comprende, oltre al concerto, anche un drink di benvenuto e una gustosa apericena al tramonto. I posti, come si potrà immaginare, sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni: whatsapp 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com