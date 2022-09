Tornano gli eventi di Music & Wine con I Concerti del Granduca

L’appuntamento successivo è previsto per il 24 settembre prima che il festival si trasferisca poi a Grosseto per il prossimo periodo autunnale

Grosseto: Sabato prossimo 10 settembre alle ore 21 presso la piscina delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto tornano gli attesi eventi musicali della serie “I Concerti del Granduca” in seno al 32° Festival Internazionale Music & Wine, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini. A salire sul palco sarà una formazione davvero d’eccezione quale il Duo Voci di Luna formato da Francesca Salvemini al flauto e da Silvana Libardo al pianoforte alle quali sarà affidato il compito di impreziosire una delle belle serate di questo ultimo scorcio d’estate.

Il concerto di sabato, intitolato “La Grande Musica da Film”, vedrà impegnato il prestigioso duo pugliese, già in carriera da molti anni con esibizioni in ogni parte del mondo, nella celebrazione della magia della musica esaltata nelle più celebri colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Brani immortali quali “Anonimo Veneziano”, “il Dottor Zivago”, “Via col Vento”, “L’Amore è una cosa meravigliosa”, “Schindler’s list”, “The Man I Love”, “Summertime” solo per citarne alcuni, si alterneranno alle più belle colonne sonore Nino Rota, Ennio Morricone e Luis Bacalov per una serata di grande fascino e relax. Nata a Brindisi nel 1975, Francesca Salvemini consegue il diploma di flauto presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano e, vincitrice delle audizioni per la selezione del Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra, consegue il relativo Prix de Perfectionnement et Virtuosité nella classe del grande flautista francese Maxence Larrieu, dopodiché intraprende una carriera concertistica solistica che la porta ad avere al suo attivo oltre cinquecento concerti nelle sale e nei teatri di massimo prestigio di varie parti del mondo.

È titolare della cattedra di flauto presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli. Silvana Libardo si è formata al Conservatorio “N. Picinni” di Bari alla Scuola dei Maestri Michele Marvulli e Marco De Natale, perfezionandosi successivamente a Roma con il M° Rodolfo Caporali e svolgendo poi un’intensa attività concertistica come solista, in formazioni cameristiche e con l’orchestra, collaborando con direttori e solisti di prestigio internazionale. Già docente di pianoforte principale al Conservatorio di Lecce, è fondatrice e direttore artistico dell’Associazione Musicale “Nino Rota” di Brindisi. Sabato 24 settembre quindi il palco dello stabilimento termale ospiterà il Trio Aurilio, una simpatica e bravissima “famiglia musicale” proveniente dalla Campania nel quale il padre Amedeo al pianoforte accompagnerà i figli Vincenzo al violino e Severo al violoncello, autentici astri nascenti nel mondo della musica e già in carriera, con un programma di grande fascino tutto dedicato alla danza nella musica colta fra “vecchio” e “nuovo” mondo. L’ingresso agli spettacoli è a Ingresso Gratuito prenotando presso l’Associazione Amici del Quartetto al numero 333 9905662 (anche whatsapp) o scrivendo alla email amiquart@gmail.com .