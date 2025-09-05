Torna Storie d’Amore: l’iniziativa del PetStore Conad che ha conquistato i cuori di padroni e animali

Oltre alla fotografia d'autore, una video-intervista per raccontare le Storie d'Amore che legano gli umani e... I loro pets

Grosseto: Da giovedì 11 settembre al via il secondo — e ultimo — appuntamento del 2025 di Storie d'Amore, l'iniziativa lanciata dal PetStore Conad per accendere i riflettori sul profondo legame che unisce padroni e animali domestici, mandando in onda le loro storie d'amore sui piccoli e grandi schermi.

Cani, gatti, volatili e rettili, roditori e testuggini popolano ormai le nostre case e i nostri giardini. Sono Amici, con la A maiuscola, che ci accompagnano durante la giornata e completano la famiglia, arricchendo l'esistenza di affetto e felicità genuini.

Il PetStore Conad di Grosseto, negozio specializzato di prodotti e accessori per animali in via Castiglionese, è ormai un punto di riferimento per tanti appassionati. Una fiducia amorevole e reciproca è alla base della relazione che, nel tempo, si è creata tra lo store, le persone che ne sono clienti e i loro pets. Fiducia che continua a trovare conferma negli innumerevoli appuntamenti organizzati, come quello di Storie d'Amore.

La seconda fase di Storie d'Amore, ufficialmente in partenza giovedì 11 settembre, prevederà la realizzazione gratuita di 50 scatti d’autore dei clienti del PetStore Conad e dei loro compagni di vita pelosi, ma anche la produzione di altrettante video-interviste di cui gli stessi saranno protagonisti.

Brevi e semplici clips dove i padroni racconteranno la Storia d'Amore che li lega al cucciolo di casa, rispondendo a domande tipo: come vi siete incontrati? Che carattere ha? Ha abitudini buffe o atteggiamenti che lo rendono unico? Quali sono il suo cibo, il suo gioco, il suo luogo... O la sua persona preferiti?

Un modo, dunque, per ricordare quanto gli animali rendano più speciali i nostri giorni e, soprattutto, per emozionare attraverso piccoli dettagli della vita quotidiana con loro.

Da giovedì 11 settembre, il PetStore Conad consegnerà a tutti i titolari di Carta Insieme Conad che faranno un acquisto di qualsiasi importo presso il punto vendita un buono che darà diritto a una video-intervista e uno scatto fotografico in compagnia del proprio amico animale. Con il buono i proprietari potranno, entro il 3 ottobre (salvo esaurimento posti), prenotare un appuntamento per realizzare la video-intervista e la fotografia.

Gli shootings avranno luogo all'interno di un set appositamente allestito nel locale adiacente al PetStore Conad martedì 7 e mercoledì 8 ottobre dalle 9 alle 15.30 (sarà possibile accedervi solo su prenotazione).

Le Storie d'Amore saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del punto vendita e inviate in formato digitale ad alta risoluzione all'indirizzo e-mail dei partecipanti a partire da novembre. In più, le foto saranno stampate e consegnate a tutti i modelli pelosi degli scatti.

Resta l’obiettivo dell'iniziativa: popolare le case dei grossetani con le immagini di queste straordinarie creature, capaci di metterci in mano la loro vita e di prometterci lealtà incondizionata.

Il PetStore Conad di Grosseto vuole così riconoscere l’importante ruolo sociale che gli animali hanno, immortalando il legame e la storia di chi già conosce questo amore e desidera condividerne la gioia.



