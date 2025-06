Torna "Red Montalcino": il 20 giugno la Fortezza celebra il Rosso con degustazioni, musica e food

Il Consorzio del Brunello Presenta la quarta edizione dell'evento dedicato alla doc più giovane e versatile del territorio, tra masterclass e serata sotto le stelle.

Montalcino: L’estate del Consorzio del vino Brunello di Montalcino riparte a sorsi di Rosso con Red Montalcino, l’evento interamente dedicato alla doc in programma venerdì 20 giugno alla Fortezza medievale del borgo toscano. Anima più giovane e versatile di un territorio conosciuto in tutto il mondo, il Rosso di Montalcino sarà così al centro di masterclass, assaggi, degustazioni e food pairing.

A tagliare il nastro della quarta edizione della manifestazione, “Fresh Perspectives: the rise of Rosso di Montalcino”, il viaggio degustativo (ore 16, solo su invito) condotto dalla Master of Wine Sarah Heller che racconta la modernità e la contemporaneità del Rosso di Montalcino. Alle 18 la Fortezza spalanca i battenti anche ai winelover con il tradizionale walk around tasting con 62 produttori. Si prosegue con i food corner e le loro specialità gastronomiche locali, fusion e veggie (ore 19.30), l’apertura dell’enoteca collettiva (ore 21.30) e dello spazio bartender e mixology (ore 22). La serata sarà accompagnata con la musica dei The Blend (ore 20) per un viaggio sonoro che fonde rock e pop tra grandi successi italiani e internazionali dagli anni ’60 ad oggi. Chiude Red Montalcino sotto le stelle il dj set di Botteghi (ore 23).

Per informazioni, elenco aziende partecipanti e biglietti: https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/it/1993/red-montalcino

In caso di maltempo l’evento è rimandato al giorno successivo.