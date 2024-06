Torna "Raccontami una Fiaba" in versione estiva in compagnia di tanti appuntamenti per i più piccoli

Castiglione della Pescaia: Non solo musica, sport ed eventi nell'estate castiglionese, l'Amministrazione ha pensato anche ai bambini con tanti appuntamenti di intrattenimento.



Dopo il grande successo della rassegna primaverile, torna in una versione estiva "Raccontami una Fiaba" nel Giardino della Biblioteca Italo Calvino.

Saranno sei appuntamenti dedicati ai più piccoli che potranno scoprire il mondo magico delle fiabe classiche e delle storie incantate della tradizione letteraria, ricevendo anche preziosi insegnamenti e lezioni di vita.

«Quest’anno abbiamo deciso di dedicare un appuntamento fisso settimanale ai bambini - afferma la sindaca Elena Nappi - proprio per ampliare l’offerta degli intrattenimenti estivi e soddisfare anche il target turistico delle famiglie che scelgono il nostro comune per le proprie vacanze. Le fiabe hanno avuto un grande successo sia per le vacanze natalizie che per quelle pasquali, per questo motivo sono state scelte come format da riproporre in versione estiva e accompagnare agli eventi proposti dal Centro Commerciale Naturale così da coprire tutte le settimane, da giungo a settembre, con un evento da regalare ai nostri piccoli amici».

A portare in scena le fiabe, coinvolgendo i bambini nella rappresentazione, saranno gli attori del Teatro Studio Grosseto.

Il programma completo:

Mercoledì 19 Giugno – ore 21:00

"I Draghi e le Nuvole". Fiaba tradizionale cinese rivisitata in chiave contemporanea, con adattamento e regia di Mario Fraschetti. Una fiaba sul rispetto dell'ambiente e sull'impegno personale.

Mercoledì 3 Luglio – ore 21:00

"Cenerentola". La fiaba classica per eccellenza.

Mercoledì 17 Luglio – ore 21:00

"Pinocchio". Il racconto immortale del burattino che diventa bambino, nell'adattamento a cura del Teatro Studio e con la regia di Mario Fraschetti. Un racconto per comprendere i rischi e la bellezza del mondo che ci circonda.

Mercoledì 31 Luglio – ore 21:00

"Biancaneve e i sette nani". Adattamento e regia di Mario Fraschetti. Una fiaba sull'importanza della gentilezza e della bontà.

Giovedì 8 Agosto – ore 21:00 a Festambiente

"Pecciolo contro Talquale, il mostro spazzatura". Fiaba contemporanea di Sergio Staino sul tema dell’ambiente. Una fiaba sul riciclaggio dei rifiuti per conoscere le soluzioni al problema

Mercoledì 14 Agosto – ore 21:00

"Antonio il Demone". Fiaba d'ispirazione giapponese, adattamento e regia di Mario Fraschetti. Una fiaba sull'integrazione, sul rispetto di sé e delle differenze.

Anche il CCN Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia ha pensato ai bambini con una serie di appuntamenti ed eventi che vanno dai laboratori creativi ai giochi per trascorrere divertendosi una piacevole "Estate in famiglia". Si parte il 10 luglio alle 21:00 con la Scuola di Circo e di acrobatica aerea "Jolly Blue" nel Giardino della Biblioteca Comunale “Italo Calvino di piazza Garibaldi; il 15 luglio alle 21:00 in piazzale Maristella laboratorio di Art Decò con conchiglie insieme all'Accademia dei Piccoli; il 24 luglio l'Accademia dei Piccoli propone il laboratorio "Noi due" alle 21:00 in piazzale Maristella e il 2 agosto serata "Trucca bimbi" alle 21:00 nel Giardino della Biblioteca; il 7 agosto dalle 21:00 il Giardino della Biblioteca sarà invaso da bolle giganti realizzate dai bambini durante il laboratorio di bolle creativo della "Jolly Blue"; il 20 agosto, dalle 19:00 alle 23:00 all'Orto del Lilli "Bandus" propone una serata con giochi in legno; il 28 agosto alle 21:00 tutti in piazzale Maristella per "Move up" con l'Accademia dei Piccoli; il 2 settembre alle 20:30 nel Giardino della Biblioteca sarà l'Accademia dei Piccoli a chiudere la stagione con un laboratorio creativo.

«Tante le scelte e le varietà di spettacoli dedicati ai più piccoli - conclude la prima cittadina - che vedranno come location prescelte il giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino”, luogo racchiuso e centrale, ed il piazzale Maristella, la nostra piattaforma sul mare; farà eccezione l’8 agosto la fiaba di Sergio Staino che si svolgerà a Festambiente e sarà inserita nel programma dell’ecofestival di Legambiente proprio perché parla di rifiuti e rispetto dell’ambiente, daremo così un contributo a far conoscere Castiglione della Pescaia anche al di fuori delle mura cittadine».