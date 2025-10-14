Torna “Racconta un Vinile”: alla QB di Grosseto si apre la quarta stagione con Moondance di Van Morrison

Mercoledì 15 ottobre alle 17.30 alla libreria QB di piazza Pacciardi prende il via il nuovo ciclo del format ideato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani. Primo ospite Davide Palummo.

Grosseto: Si inaugura domani, mercoledì 15 ottobre alle ore 17.30, la quarta stagione di Racconta un vinile, il format ormai consolidato, ideato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani, che ha casa alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto.

Il primo appuntamento è con Davide Palummo che ha scelto di parlare dell’album “Moondance” di Van Morrison (Nella foto cover la copertina del vinile).

L’album fu pubblicato nel febbraio del 1970 dalla Warner Bros ed è il secondo capolavoro riconosciuto (dopo l’ancor più celebrato “Astral weeks”) del musicista irlandese.

A fine Anni Settanta la rivista Rolling Stone definì il primo lato di “Moondance” come "il lato più perfetto nella storia della musica rock". Van Morrison che quest’anno ha festeggiato gli 80 anni, è un cantautore, polistrumentista e paroliere irlandese. Suona la chitarra, l’armonica, le tastiere, il sassofono e occasionalmente anche la batteria. Dopo gli esordi blues rock con i Them, Morrison intraprese la carriera solista in bilico tra la passione giovanile per la musica nera, una forte vena creativa e uno stretto legame con la musica tradizionale della sua terra d’origine. A rendere unico il suo stile contribuiscono la sua caratteristica vocalità e una intensa poetica. La rivista Rolling Stone lo ha classificato al quarantaduesimo posto nella lista dei cento migliori artisti di sempre.

Inoltre negli spazi della libreria ha da poco inaugurato la Viniloteca, uno spazio dedicato all’ascolto degli album che è nato proprio dall’esperienza di Racconta un vinile: oltre 270 dischi da ascoltare da soli o in compagnia grazie ad un impianto hi – fi di alta qualità.

Il prossimo appuntamento con Racconta un vinile è mercoledì 29 ottobre con Filippo Fratangeli che racconterà “Rimmel” di Francesco De Gregori.

Ingresso libero