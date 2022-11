Torna “Natale a Grosseto”: ecco tutti gli eventi

Il centro storico si anima per le festività natalizie con la rassegna firmata Ccn e Comune di Grosseto

Grosseto: Dopo il successo della prima edizione, torna nel centro storico di Grosseto il programma di eventi “Natale a Grosseto” organizzato dal Ccn-Centro commerciale naturale del Centro storico con il Comune, il sostegno di Conad e la collaborazione di tante realtà cittadine. La rassegna, oltre agli eventi del Ccn, riunirà le varie iniziative organizzate nel cuore della città in uno dei periodi più amati dell’anno.

Protagonista della manifestazione sarà il Mercatino di Natale: in piazza Dante, da sabato 3 a lunedì 26 dicembre, saranno allestiti i caratteristici chalet in legno che proporranno oggetti natalizi e tante specialità gastronomiche provenienti da tutto il Paese. Le casette saranno aperte ogni giorno dalle 10 alle 19.30 con la possibilità di prolungare l’orario di apertura durante i weekend e nelle giornate festive. Piazza Duomo, che per l’occasione diventa “La piazza del Natale”, ospiterà anche quest’anno la “Cittadella solidale”, uno spazio dedicato alle associazioni di volontariato che avranno la possibilità di promuovere le loro attività e raccogliere fondi. Negli stand si alterneranno il Comitato per la vita, Progetto Insieme Aps, la Farfalla, UniTre per Ail, il consultorio “La famiglia”, Avrai, Tejidas Trame Collettive, la Fondazione Il Sole, gli Amici di Zanzibar e del mondo, l’Unione italiana ciechi di Grosseto e Adotta un cuore randagio & Lega del cane.





Sempre in piazza Duomo lo stand “Vetrina Toscana”, allestito in collaborazione con Confcommercio Grosseto, che ospiterà “Experience Maremma food and wine, what else?”, l’iniziativa realizzata dall’associazione di categoria con la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso il progetto di promozione della Regione e di Unioncamere Toscana che conta, tra gli aderenti, oltre mille attività di ristorazione e quasi trecento botteghe alimentari, tra cui molte di Grosseto. Nello stand saranno promossi nuovi itinerari alla scoperta del territorio: un programma di visite guidate in luoghi di interesse storico, artistico o naturalistico, e degustazioni di menù tipici nei ristoranti della rete di Vetrina Toscana.

Altri due gazebo, davanti al Palazzo comunale, ospiteranno l’info-point della rassegna e le offerte dei commercianti del Ccn: durante i weekend in questi spazi andranno in scena spettacoli musicali, animazioni e giochi per i più piccoli grazie alla collaborazione di molte realtà locali come la scuola di ballo Odissea 2001, il Polo Bianciardi con gli studenti del liceo musicale, le associazioni “Mattoallaprossima”, “Le vie dell’orto”, “Bandus”, la Filarmonica Città di Grosseto, la band “Minerva 40” e tanti altri. E non è finita qui: “Natale a Grosseto” sarà anche laboratori per bambini, degustazioni, mostre, proiezioni e tanto altro da vivere nei musei del centro storico, il Polo culturale Le Clarisse con il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e il Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura e il Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma. E ancora, spettacoli teatrali e concerti ospitati dai Teatri di Grosseto e in altri spazi, iniziative della Fondazione Polo universitario grossetano, concerti della rassegna Scriabin Concert Series.

Inoltre, anche nel 2022 torna la rassegna organizzata dall’Istituzione Le Mura del Comune di Grosseto, “Al Cassero è... Natale”, con tanti appuntamenti che inizieranno sabato 3 e domenica 4 dicembre e continueranno da giovedì 8 dicembre fino alla fine dell’anno. «Anche quest’anno – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Grosseto sarà protagonista del Natale. Uno sforzo comune e condiviso per dare a tutto il nostro centro storico il vestito più bello per accogliere cittadini e visitatori nel periodo più magico dell’anno. I mercatini di Natale, insieme alle decine di iniziative per tutte le età e per tutti i gusti, contribuiranno a mantenere vivo e attivo il cuore del nostro territorio. È importante, allora, continuare a puntare forte sugli spazi che offre la città e su progetti sempre coinvolgenti: per questo, l’amministrazione comunale ha voluto proseguire con forza nel sostegno e supporto all’iniziativa. Ringrazio tutti coloro che, con vera passione e amore per la città, hanno lavorato per un bellissimo Natale a Grosseto: il Ccn Centro Storico, tutti gli assessori, i commercianti, le associazioni, gli organizzatori dei vari eventi e gli insostituibili sponsor».

«Come da tradizione per le nostre manifestazioni – spiega il presidente del Ccn, Enrico Collura – anche per questo Natale abbiamo voluto organizzare un programma di eventi che accogliesse al suo interno oltre alle nostre iniziative, le programmazioni di tanti altri soggetti. Abbiamo deciso di proporre questa rassegna natalizia perché oggi più che mai dobbiamo investire nel centro storico per sostenere le nostre attività e allo stesso tempo dare nuova vita ad uno spazio di valore storico e indubbiamente attrattivo per chi viene da fuori Grosseto. Siamo felici che il Comune continui a sostenerci, così come tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con noi sia in termini di contributo economico che di contributo fattivo con iniziative, attività e tanto altro. Invito tutti quindi a visitare il mercatino con le casette in legno in piazza Dante, la piazza del Natale (piazza Duomo) con la Cittadella solidale e tutti gli eventi che abbiamo organizzato, il Bastione Fortezza con il Villaggio di Babbo Natale, ma anche a partecipare alle iniziative culturali dei musei, dei teatri e di tutte le realtà che organizzeranno gli eventi». Il programma è stato realizzato con la collaborazione di molti soggetti: Conad, Banca Tema, Fondazione Grosseto Cultura, Maam-Museo archeologico e d'arte della Maremma, la Pro Loco di Grosseto, Confcommercio Grosseto, Fondazione Polo universitario grossetano, i Teatri di Grosseto, la Biblioteca comunale Chelliana, l’Istituzione Le Mura, l’associazione Clan.