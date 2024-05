Torna “Musin musetti” al centro commerciale Aurelia Antica

Da oggi, lunedì 20 maggio, a martedì 11 giugno sarà possibile inviare le foto dei propri animali domestici. Sabato 15 giugno in galleria la festa finale con la premiazione ai più votati



Grosseto: Cani e gatti, ma anche pappagalli e pesciolini rossi, criceti e coniglietti. Al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto, dopo il grande successo della prima edizione nel 2023, torna “Musin musetti”, il contest fotografico dedicato agli animali domestici.

Partecipare è facile: da oggi, lunedì 20 maggio, a martedì 11 giugno sarà possibile inviare una foto del proprio animale da compagnia caricandola sul form online del sito del centro commerciale al link https://aureliaantica.it/musin-musetti/ rispettando il limite di 3 immagini per ogni partecipante, suddivise per categoria (cane, gatto, altro animale). Tutte le foto saranno numerate e pubblicate in varie fotogallery, composte in base all'ordine di arrivo delle immagini, sulla pagina Facebook “Aurelia Antica Shopping Center”: dal momento della pubblicazione della prima fotogallery, fino a mercoledì 12 giugno, sarà aperta la “Votazione social” con un like all'immagine preferita. Ma Facebook non sarà l'unico canale a disposizione per far vincere l'immagine dell'animale domestico preferito: tutte le foto saranno anche stampate ed esposte nella galleria del centro commerciale (sempre seguendo l'ordine di arrivo) da sabato 1 fino a venerdì 14 giugno, e in questo caso i vincitori “Instore” saranno decretati da una giuria tecnica. Il contest, infatti, prevede due categorie di vincitori: la miglior foto nella modalità “Social” e quella nella modalità “Instore”.

La cerimonia di premiazione è in programma sabato 15 giugno al centro commerciale: nel corso della grande “festa finale” – oltre all'annuncio e alla premiazione dei primi classificati in ogni categoria – saranno consegnati diplomi di partecipazione a tutti. E non solo: gli animali partecipanti al contest saranno protagonisti di una piccola sfilata su uno speciale “red carpet” a quattro zampe.

«Dopo il grande successo dell'edizione 2023 di “Musin musetti” – dichiara Martina Guadalti, responsabile marketing e comunicazione di Aurelia Antica Shopping Center – è stato facile decidere di riproporre l'iniziativa anche quest'anno, perfezionando alcuni dettagli in modo da rendere il contest ancora più accessibile e divertente. Non c'è dubbio che Aurelia Antica sia un centro commerciale amico degli animali: oltre all'accesso libero dei quattrozampe in galleria, con postazioni di ristoro dedicate proprio a loro, ricordiamo l'altro grande evento del 2024, Animals, organizzato in collaborazione con il Wwf, che per tante settimane ha affascinato bambini e adulti. Ci attendiamo una grande partecipazione anche a “Musin musetti” 2024».